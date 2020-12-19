Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
14 adet işyeri kiraya verilecek
14 adet işyeri kiraya...
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-1

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Fatih Karagümrük'ün gollerini 46'ncı dakikada Ndao ve 90+11'inci dakikada Mevlüt attı. Galatasaray'ın tek golü ise 90+6'ncı dakikada Diagne'den geldi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 08:35
5 Okunma
Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-1

2'nci dakikada Diagne'nin sol kanattan ceza sahasına yolladığı topta savunmanın müdahalesinden sonra Oğulcan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

13'üncü dakikada Balkovec'in ceza sahasına ortasında savunmada Linnes'in müdahalesiyle ceza sahası dışına çıkan topa Biglia'nın sert şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi. 

13'üncü dakikada kazanılan korner vuruşunu paslaşarak kullanan Karagümrük'te Balkovec'in ceza sahasına yerden pasında Ndao'nun dokunuşu sonra Koray topu ağlara gönderdi ancak gol VAR kararıyla, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

32'nci dakikada Aatif'ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Ndao'nun şutu üstten auta çıktı. 

44'üncü dakikada Balkovec'in kullandığı korner vuruşunda Roco istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

46'ncı dakikada sol kanattan hızlı bir hücum geliştiren Karagümrük'te Alparslan'ın ceza sahası içine yerden pasında Ndao'nun şutu ağlarla buluştu: 1-0

49'uncu dakikada Galatasaray beraberliğe yaklaştı. Oğulcan'ın yerden pasında Feghouli'nin şutu üstten auta çıktı.

57'nci dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Donk'un yaptığı kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı. 

70'inci dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim itirazları sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart gördü. 

85'inci dakikada sağ kanattan Feghouli'nin ortasında genç oyuncu Ali Yavuz Kol'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Feghouli'nin çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Diagne dokunmak isterken savunma topu kornere gönderdi.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Koray'ın Diagne'ye müdahalesinde halem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. 

90+6'ncı dakikada Diagne penaltıdan atığı golle maçta eşitliği sağladı:1-1

90+9'uncu dakikada Karagümrük'te Roco itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 

90+11'inci dakikada Ndao'nun uzun pasında Mevlüt Erdinç ceza sahası içinde kaleci Okan'ın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi:2-1

Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükGalatasaraySüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı
Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı
Denizlispor'un 700'üncü maç onuru
Denizlispor'un 700'üncü maç onuru
Türk boksörler unvan maçına çıkıyor
Türk boksörler unvan maçına çıkıyor
Şenol Güneş: Desteği görünce sorumluluğumuz iki kat artıyor
Şenol Güneş: Desteği görünce sorumluluğumuz iki kat artıyor
Kadın güreş milli takımı üçüncü oldu
Kadın güreş milli takımı üçüncü oldu
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Buse Tosun'dan gümüş madalya 
Buse Tosun'dan gümüş madalya 
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı
TFF'den koronavirüste Pozitif Vaka Senaryosu kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma