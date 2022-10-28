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Fatih Karagümrük - Galatasaray: 0-2

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-0’lık skorla geçti. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 60’ıncı dakikada Emre Taşdemir ve 85’inci dakikada Juan Mata’dan geldi.

28 Ekim 2022 Cuma 22:27
Fatih Karagümrük - Galatasaray: 0-2

17’nci dakikada Oliveira’nın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Rashica’nın vuruşunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.

19’uncu dakikada ceza sahası içerisinde Icardi’nin indirdiği topa Mertens bekletmeden vurdu fakat kaleci Viviano topu kurtardı.

33’üncü dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Adnan Uğur’un Toreira’nın ayak bileğine yaptığı müdahalesi sonucu hakem avantajı oynattı. Oyun durunca Adnan Uğur’a sarı kart veren hakem Bahattin Şimşek, VAR’dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Adnan’a kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlik ile sonuçlandı.

47’nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Mertens’in çizgiden çevirdiği topa Icardi altıpas üzerinden kafayla vurdu fakat top dışarı çıktı.

51’inci dakikada Oliveira’nın kullandığı köşe vuruşunda Nelsson’un altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’nun çabasına rağmen filelerle buluştu. VAR’daki incelemenin ardından Emin Bayram'ın kaleci Viviano’ya müdahalesi olduğundan dolayı gol geçersiz sayıldı.

60’ıncı dakikada Galatasaray deplasmanda öne geçen golü attı. Oliveira’nın ceza sahası içerisine yolladığı topu önüne alan Rashica’nın havadan verdiği pas, altıpas içindeki Emre Taşdemir'e geldi. Taşdemir'in altıpas içerisinde kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

65’inci dakikada sağ kanattan Mertens’in pasına ceza sahası içerisinde hareketlenen Rashica’nın bekletmeden tek vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano ayağıyla kornere çeldi.

74’üncü dakikada Icardi’nin pasına hareketlenen Dubois’nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu kornere çelmeyi başardı.

83’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Dubois, ceza sahası içerisinde hareketlenen Juan Mata’yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano topu kornere çeldi.

85’inci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkaran golü attı. Sol kanattan Emre Taşdemir’in pası sonrası Mata vurdu fakat Dresevic müdahale etti. Müdahale sonrası meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Mata, topu tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0.

Karşılaşma 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.


HALİT KIVANÇ UNUTULMADI

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayen isimlerinden Halit Kıvanç, Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasında unutulmadı. Kıvanç için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

EMRE TAŞDEMİR 457 GÜN SONRA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Emre Taşdemir, 457 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş’ın kadroda olmadığı Karagümrük karşılaşmasında teknik direktör Okan Buruk, sol bek pozisyonunda tercihini Emre Taşdemir’den yana kullandı. Galatasaray’da Patrick van Aanholt ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükGalatasaraySüper LigFutbol
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