Fatih Karagümrük, deplasmanda kazandı

İstanbul

27. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan gelişen atağında Ricci, ceza sahası yayı üzerinden kaleye doğru sert vurdu. Kaleci Jensen'in sol köşeye sektirdiği topu iyi takip eden Ozdoev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan gelişen atağında Burak Kapacak'ın penaltı noktasına doğru kavisli yaptığı ortada topa gelişine vuran Diagne, meşin yuvarlağı direğin yanından ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

67. dakikada İstanbulspor'un sağdan gelişen atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Eze, yay üzerinde ilerledi. Bu futbolcunun uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta, kaleci Batuhan topu son anda çeldi.

74. dakikada topla birlikte ceza sahasına çalımlarla giren Eze'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada sağdan gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Şen, kale alanına doğru hareketlenen Ethemi'ye pasını gönderdi. Ethemi müsait pozisyonda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada İstanbulspor'un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahasına ortalanan topu, ceza sahası sol çaprazında Ethemi kontrol etti. Bu futbolcunun köşeye doğru yaptığı vuruşta, kaleci Batuhan gole izin vermedi.

90+4. dakikada Fatih Karagümrüklü Biraschi, Mehmet Yeşil'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.