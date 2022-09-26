Faroe Adaları - Türkiye: 2-1

28’inci dakikada Ay-yıldızlıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Zeki Çelik, Yunus Akgün’e pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gestsson topu kurtarmayı başardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

51’inci dakikada Faroe Adaları öne geçti. Sağ kanatta topla hareketlenen Vatnhamar, Eren Elmalı’yı çalımlayarak ceza sahası içerisinde boşta olan Davidsen’i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla ile buluştu: 1-0.

59’uncu dakikada Faroe Adaları farkı 2’ye çıkardı. Orta sahanın önünde topla buluşan Andreasen, savunma arkasına koşu yapan Edmundsson’u gördü. Bu oyuncunun yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

89’uncu dakikada milliler, farkı 1’e indiren golü attı. Serdar Dursun’un ceza sahası içerisinde indirdiği topa bekletmeden vuran Serdar Gürler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Müsabaka Faroe Adaları’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

MİLLİLER İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında Faroe Adaları’na 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu maç öncesi Uluslar Ligi’nde yenilmeyen tek takım olan milliler, aldığı bu mağlubiyetle ilk defa yenilgi yüzü gördü. Grupta çıktığı toplam 6 maçta 13 puan toplayarak grubunu lider bitirdi. Ay-yıldızlılar son iki maçtır galibiyet alamasa da, gruptan 1’inci çıkarak B Ligine yükselme başarısı gösterdi.

UMUT BOZOK AY-YILDIZLI FORMA İLE İLK MAÇ

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde takıma kattığı Umut Bozok, Lüksemburg maçının ardından milli takımın aday kadrosundaki sakatlıklar nedeniyle milli takıma seçilmişti. Bozok, Faroe Adaları ile olan mücadelede 82’nci dakikada Eren Elmalı’nın yerine oyuna girerek ilk defa milli formayı giydi. Maçın geri kalanında takımına skor katkısı veremeyen 26 yaşındaki forvet, Ay-yıldızlı forma ile de ilk yenilgisini almış oldu.

Stefan Kuntz: Yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım” dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’taki son maçında Faroe Adaları’na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Sözlerine Faroe Adaları’nı tebrik ederek başlayan Kuntz, “Eleştirilerde haklılık payı var. Son iki maçta rakiplerimizden daha az koştuk ve daha az ikili mücadele kazandık. Bunlar futbolun temel unsurları. Benim düşünceme göre, herhangi bir milli takımda 10-11 üst düzey oyuncu yoksa onların yerlerini doldurmak mümkün olmuyor. Bu oyuncuların yerine aynı ölçüde oyuncular koyamıyoruz. Aynı oyuncularla sürekli oynama şansımız olsa sıralamada daha yüksek sıralara çıkabiliriz” diye konuştu.

“DAHA FAZLA MOTİVE OLMUŞ DURUMDAYIM”

Son zamanlarda görevden alınacağı şeklinde çıkan iddialara da cevap veren tecrübeli teknik adam, “Neden bu spekülasyonlar 1 ay önce çıktı, ben anlamadım. 4 galibiyet almıştık ve tatmin etmeyen ne vardı? Şu an tabii ki eleştiri yapmakta herkes serbest. Sabırsızlık hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. İlk hedefimiz, Dünya Kupası elemelerinde play-off şansımızı zorlamaktı. Bunu başardık. Play-off maçında Portekiz karşısında son dakikada golümüzü atabilseydik belki sansasyonel bir şey olacaktı. Bunu bilemeyiz. Benden istenen bu kısmı yapabildiğimi düşünüyorum. İkinci hedefimiz, B Ligi’ne yükselmekti. Buna da ulaştık. Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIM İLE ARAMDA BİR İLETİŞİM KOPUKLUĞU OLABİLİR Mİ?”

Son zamanlarda çıkan spekülasyonların oyuncuları ile etkileşimini etkilemediğini belirten Stefan Kuntz, ”Beni tanıyorsunuz. Benimle oyuncularım arasında bir iletişim kopukluğu olabilir mi sizce? Ben aslında oyuncu grubum adına yaşadığım olaydan dolayı mutlu oldum. Belli oyuncularımız bana geldi ve kalplerini açtı. Kendi düşüncelerini ve korkularını anlattılar. Şayet aramızda bir kopukluk olsaydı bu kadar açılabilirler miydi bana?” şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz sözlerini, “Tüm federasyon yetkilileri benimle konuştu ve arkamda olduklarını söyledi. Bu durum da beni güçlü kılıyor” diyerek noktaladı.