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Factory  Athletic: Her şeyin modası geçer ama bedenin modası geçmez

Performans sanatı  ustası , usta bir sporcu. Spor hayatındaki başarılarını ve birikimlerini bir araya getirerek Factory  Athletic markasını , ortakları Cem Özkan ve Suavi Doğan ile birlikte açarak spor dünyasında inovatif fikirler geliştiren müthiş bir girişimci. Sektöre getirdiği yenilikler, farklı bakış açısı ve sporu hayatın odak noktasında yaşayan komplike bir sporcu. Kişiye özel “body coach” sistemi,  “grup dersi” sistemi ve daha birçok yenilikle spor yapmak isteyenlere yol gösteren Uğur Çetin ve markası,  her şeyin modası geçer ama bedenin modası geçmez misyonuyla öne çıkan bir spor adamı.

21 Ekim 2022 Cuma 12:21
Factory  Athletic: Her şeyin modası geçer ama bedenin modası geçmez

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yakışıklı spor adamı 3 yıl önce hayata geçirdikleri Factory Athlectic ile ilgili şunları söyledi: “Yakın arkadaşım  Cem Özkan’la tanınmış bir spor kulübünün başka şubelerinde çalışırken  yollarımız  kesişti. Önce bir stüdyo açtık , sonrasında kafamızdaki fikirleri birleştirerek  kurumsal kimliğini oluşturduk ve Factory Athlectic’i kurduk. Farklı bir sistem ve söylemle,  birikimlerimizi bir araya getirerek yola çıktı.  Grup dersleri sistemini geliştirdik, stüdyoda işlerimiz rayına oturunca da  o sistemi bir AVM ye taşıdık. Normal bir stüdyo olarak olarak değil, grup dersi salonu şeklinde açıldı ve bu  bir AVM de ilktir.  Bizim öğrencimiz olan Suavi Doğan’ı  da yatırımcı ortak olarak aldık ve böylece  3 ortak olduk. Ortaklığımız 5 yılında, gitgide büyüyor ve gelişiyoruz. İlk açıldığımızda 600 metrelik  bir alanı kaplıyorduk, bugün 1000 metre olduk. Bundan sonraki hedefimiz ise, şubeleşip Factory markasını büyütmek, daha da  geliştirmek  olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Factory  Athletic
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