Factory  Athletic: Her şeyin modası geçer ama bedenin modası geçmez

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yakışıklı spor adamı 3 yıl önce hayata geçirdikleri Factory Athlectic ile ilgili şunları söyledi: “Yakın arkadaşım Cem Özkan’la tanınmış bir spor kulübünün başka şubelerinde çalışırken yollarımız kesişti. Önce bir stüdyo açtık , sonrasında kafamızdaki fikirleri birleştirerek kurumsal kimliğini oluşturduk ve Factory Athlectic’i kurduk. Farklı bir sistem ve söylemle, birikimlerimizi bir araya getirerek yola çıktı. Grup dersleri sistemini geliştirdik, stüdyoda işlerimiz rayına oturunca da o sistemi bir AVM ye taşıdık. Normal bir stüdyo olarak olarak değil, grup dersi salonu şeklinde açıldı ve bu bir AVM de ilktir. Bizim öğrencimiz olan Suavi Doğan’ı da yatırımcı ortak olarak aldık ve böylece 3 ortak olduk. Ortaklığımız 5 yılında, gitgide büyüyor ve gelişiyoruz. İlk açıldığımızda 600 metrelik bir alanı kaplıyorduk, bugün 1000 metre olduk. Bundan sonraki hedefimiz ise, şubeleşip Factory markasını büyütmek, daha da geliştirmek olacak.