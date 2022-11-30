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Ezeli rekabet değil ebedi dostluk

İzmir'in tarihi iki kulübü Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçta yaşanan üzücü iki olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki kulübün başkanlarını Egemenlik Evi'inde konuk etti. Göztepe eski başkanı Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın yer aldığı zirveye, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de eşlik etti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 10:46
Ezeli rekabet değil ebedi dostluk

"İzmir kulüpleri arasında ezeli rekabet değil ebedi dostluk var" vurgusu yapan Başkan Soyer, “Hepimiz, gönül verdiğimiz renklerin sevdalısıyız. Yaşadığımız münferit ancak ders alınması gereken iki olay, İzmir kulüpleri arasında yüz yıldır devam eden dostluğu asla zedelemez aksine güçlendirir. İzmir’deki spor kulüpleri başkanları, futbolcuları ve aileleriyle büyük bir organizasyonda buluşmak ve kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz" dedi.

"KARDEŞLİĞİ TEKRAR GÖSTERMEYE HAZIRIM"

Derbide yaşanan durumun son derece üzücü olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Her iki camianın yönetici ve taraftarlarının sağduyusu, sporun centilmenlik ve kardeşlik olduğunun hatırlanmasını sağlayacak. Buna bizler de destek vereceğiz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her türlü fedakarlığı yapmaya, kardeşliği tekrar göstermeye hazırım. Bu yaşanan olayı hafızalardan silmek için İzmir’deki spor kulüpleri başkanları, futbolcuları ve aileleriyle büyük bir organizasyonda buluşmak ve kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz" diye konuştu. Kulüp başkanları ve İZVAK Yönetim kurulu üyeleri de futbol ailesi olarak her zaman dostluktan ve kardeşlikten yana olduklarını belirtti. İzmir kulüpleri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde ortak buluşma projesi hazırlayacak ve önümüzdeki günlerde camiaları ile paylaşarak hayata geçirecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ALTAYGöztepeFutbolOlayİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANITunç SoyerMehmet SepilAyhan Dündar
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