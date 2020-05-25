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EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonu iptal edildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:59
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EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart'ta askıya alınan turnuvaların akıbeti konusunda EuroLeague yönetimi ve kulüpler video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu sezonun iptalini teklif etti. Kulüplerin teklifi kabul etmesi üzerine THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonunun iptali yönünde karar alındı. Gelecek sezon iki turnuvada da aynı takımların mücadele etmesine karar verildi.

THY EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun 1 Ekim, 7DAYS EuroCup'ta ise 30 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.

ANADOLU EFES LİDERDİ

Salgından önce 28 haftası oynanabilen EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes lider, Fenerbahçe Beko ise 8'inci sırada yer alıyordu. 7DAYS EuroCup'ta ise Tofaş çeyrek final bileti almıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EuroleagueEurocupBasketbolKoronavirüs
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