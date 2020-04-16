EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti

İSTANBUL - Video konferans üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bertomeu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin devam etmesi yönünde plan yaptıklarını ancak maçların oynanacağı bir ortam oluştuğu takdirde dahi seyircilerin salonlara alınmasının çok mümkün olmadığını söyledi.

EuroLeague ve EuroCup’ta mevcut formatla ilerlemek istediklerini dile getiren Bertomeu, “Herkesin sağlığı garanti altında olduğu anda maçlara devam edeceğiz. Mevcut formatlarımızı değiştirmeden devam etmek istiyoruz. Ancak tabii ki durumun belirsiz olmasından ötürü farklı formatlar üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

“SEZONU SADECE BİR ÜLKEDE TAMAMLAMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ”

Üzerinde çalıştıklarını formatlardan bahseden Jordi Bertomeu, “EuroLeague ve EuroCup’ta sezonları sadece bir ülkede tamamlamak zorunda kalabiliriz. EuroLeague’de ise 4’lü Final yerine 8’li Final de gündemimizde. 4’lü Final ile devam etsek dahi mayıs ayında 4’lü Final yapamayacağımız kesin” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIN, KOÇLARIN VE İNSANLARIN SAĞLIĞINDAN YÜZDE 100 EMİN OLMAZSAK MAÇLARI OYNATMAYIZ”

Önceliğin sağlık olduğunu vurgulayan Bertomeu, “Eğer oyuncuların, koçların ve insanların sağlığından yüzde yüz emin olmazsak maçları oynatmayız” diyerek sezonun iptal edilmesinin de gündemde olan bir seçenek olduğunu söyledi.

“MAYIS AYININ SONUNA KADAR KARAR VERMELİYİZ, EYLÜL VE EKİM AYLARINDA OYNATMAK BİR SEÇENEK DEĞİL”

EuroLeague ve EuroCup’ın geleceğiyle ilgili kararı mayıs ayının sonuna kadar vermeleri gerektiğini belirten Bertomeu, “Temmuz ayı sonundan daha geç bir sürede maçlara başlayabileceğimize inanmıyoruz. Eylül ve ekimde maçları oynatmaya kesinlikle karşıyız” dedi.

Jordi Bertomeu, hiçbir şekilde riskli bir karar almak istemediklerini kaydederek, “Eğer gerekirse, ligi iptal ederiz” ifadelerini kullandı.