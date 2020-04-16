Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den diş hekimlerine 'koruyucu ekipman' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den diş...
Turizmde rezervasyonlar, ağustos- eylüle kaydı
Turizmde rezervasyonlar, ağustos- eylüle kaydı
Türkiye'de artış hızı kırıldı
Türkiye'de artış hızı kırıldı
Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı
Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı
Türkiye için ilk defa uygulanacak
Türkiye için ilk defa uygulanacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti

EuroLeague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu, THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup’ın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:05
0 Okunma
EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti

İSTANBUL - Video konferans üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bertomeu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin devam etmesi yönünde plan yaptıklarını ancak maçların oynanacağı bir ortam oluştuğu takdirde dahi seyircilerin salonlara alınmasının çok mümkün olmadığını söyledi.

EuroLeague ve EuroCup’ta mevcut formatla ilerlemek istediklerini dile getiren Bertomeu, “Herkesin sağlığı garanti altında olduğu anda maçlara devam edeceğiz. Mevcut formatlarımızı değiştirmeden devam etmek istiyoruz. Ancak tabii ki durumun belirsiz olmasından ötürü farklı formatlar üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

“SEZONU SADECE BİR ÜLKEDE TAMAMLAMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ”

Üzerinde çalıştıklarını formatlardan bahseden Jordi Bertomeu, “EuroLeague ve EuroCup’ta sezonları sadece bir ülkede tamamlamak zorunda kalabiliriz. EuroLeague’de ise 4’lü Final yerine 8’li Final de gündemimizde. 4’lü Final ile devam etsek dahi mayıs ayında 4’lü Final yapamayacağımız kesin” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIN, KOÇLARIN VE İNSANLARIN SAĞLIĞINDAN YÜZDE 100 EMİN OLMAZSAK MAÇLARI OYNATMAYIZ”

Önceliğin sağlık olduğunu vurgulayan Bertomeu, “Eğer oyuncuların, koçların ve insanların sağlığından yüzde yüz emin olmazsak maçları oynatmayız” diyerek sezonun iptal edilmesinin de gündemde olan bir seçenek olduğunu söyledi.

“MAYIS AYININ SONUNA KADAR KARAR VERMELİYİZ, EYLÜL VE EKİM AYLARINDA OYNATMAK BİR SEÇENEK DEĞİL”

EuroLeague ve EuroCup’ın geleceğiyle ilgili kararı mayıs ayının sonuna kadar vermeleri gerektiğini belirten Bertomeu, “Temmuz ayı sonundan daha geç bir sürede maçlara başlayabileceğimize inanmıyoruz. Eylül ve ekimde maçları oynatmaya kesinlikle karşıyız” dedi.

Jordi Bertomeu, hiçbir şekilde riskli bir karar almak istemediklerini kaydederek, “Eğer gerekirse, ligi iptal ederiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EuroLeague Başkanı Ve CEOsu Jordi BertomeuTHY EuroLeague7DAYS EuroCup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı
Voleybol'da filenin yıldızları açıklandı
İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz
İspanya basını: Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...
Quaresma: Türkler doğuştan yetenekli ama...
Abdullah Avcı: Farklı bir şekilde döneceğim
Abdullah Avcı: Farklı bir şekilde döneceğim
Bursaspor'dan kollektif hücum
Bursaspor'dan kollektif hücum
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağı gelebilir
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek
İlhan Palut: Kulüpler artık özüne dönecek
Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı 1986-87 şampiyonu ilan etmeli
Urgancılar: TFF, Beşiktaş'ı 1986-87 şampiyonu ilan etmeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı