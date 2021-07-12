Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1373.79
ALTIN
499.86
DOLAR
8.6402
STERLİN
11.9762
EURO
10.2426
200 Erkek Öğrenci Alınacak
200 Erkek Öğrenci Alınacak
TENMAK 20 sürekli işçi alıyor 
TENMAK 20 sürekli işçi...
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712 öğrenci alıyor
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712...
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle...
TCDD, reklam alanları kiraya verecek
TCDD, reklam alanları kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

EURO 2020’de şampiyon İtalya

EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere’yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:20
11 Okunma
EURO 2020’de şampiyon İtalya

EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İngiltere maça golle başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Trippier ortaladı. Arka direkte topu önünde bulan Shaw, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve İngiltere, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıya İtalya daha etkili başladı. Rakip kalede üst üste pozisyon bulan İtalyanlar 67’nci dakikada skora denge getirdi. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Chiellini’nin kafa vuruşunda Pickford topu çeldi. Dönen topta Bonucci’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu dakikadan sonra karşılaşmada gol olmadı ve mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol olmayınca kupayı kazanan tarafı penaltı atışları belirledi.

İtalya’da Berardi, Bonucci ve Bernardeschi penaltı atışlarını gole çevirirken, Belotti ve Jorginho penaltı atışlarından faydalanamadı. İngiltere’de ise Kane ve Maguire penaltı atışlarını gole çevirirken; Rashford, Sancho ve Saka atışlarından faydalanamadı. Bu sonuçla İtalya, rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

SHAW’DAN TARİHE GEÇEN GOL

Karşılaşmanın hemen başında İngiltere’yi öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti. Luke Shaw’ın 1.57’de attığı gol, Avrupa Şampiyonası finallerinde atılan en erken gol oldu. Tecrübeli sol bek ayrıca, İngiltere Milli Takımı’nda da ilk kez gol sevinci yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Euro 2020ŞampiyonİtalyaFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı sürüyor
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı sürüyor
Kuzey Rüzgarı, Dünya Şampiyonası'nda
Kuzey Rüzgarı, Dünya Şampiyonası'nda
Bursaspor U19 Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
Bursaspor U19 Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
Bursaspor Keyifli Çalışıyor
Bursaspor Keyifli Çalışıyor
Bakırköy Tenis Kulübü'nden anlamlı turnuva
Bakırköy Tenis Kulübü'nden anlamlı turnuva
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Münevver Hancı'dan gümüş madalya
Münevver Hancı'dan gümüş madalya
Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu
Kırkpınar Ağası 13'üncü kez Seyfettin Selim oldu
Kırkpınar'da final heyecanı 
Kırkpınar'da final heyecanı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma