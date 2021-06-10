EURO 2020, Türkiye-İtalya maçıyla başlıyor

İSTANBUL - Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya'nın yanı sıra İsviçre ve Galler'le mücadele edecek olan A Milli Takım, ilk sınavını Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de İtalya karşısında verecek. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak. Millilerin ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında sahne alacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.



DİĞER İKİ MAÇIMIZ BAKÜ'DE



Ay-Yıldızlılar, 16'ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.



11 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyona 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Milli Takım, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.



TÜRKİYE - İTALYA A MİLLİ MAÇLARI



A Milli Takım, İtalya ile bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel maç olmak üzere toplam 13 defa karşılaştı. İtalya önünde henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, rakibiyle 4 defa berabere kaldı ve 9 kez mağlup oldu. Milliler İtalya'ya karşı 8 gol kaydederken, kalesinde 23 gol gördü.



593'ÜNCÜ SINAV



A Milli Takım, İtalya karşılaşmasıyla 593'üncü defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maçta biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 224 kez de rakiplerine yenildi. Milliler bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 789 gol atarken, kalesinde 843 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Türkiye, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



MİLLİ TAKIMIN KADROSU



Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncüsü yapan ve ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında milli takımın başında bulunacak olan teknik direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi:



KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır



DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş



ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu



FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman