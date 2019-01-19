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Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay oldu

Eskişehirspor'un seçimli olağan genel kurulunda kullanılan 398 oyun 220'sini alan Kaan Ay başkan seçildi. Ay, mazbatasını divan başkanı Murat Diri'den aldı. 

Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay oldu

Eskişehirspor'un seçimli olağan genel kurulunda kullanılan 398 oyun 220'sini alan Kaan Ay başkan seçildi. Ay, mazbatasını divan başkanı Murat Diri'den aldı. 

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:51
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Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay oldu

Eskişehirspor'un seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Seçimde kırmızı listede Kaan Ay, beyaz listede ise Mustafa Topkaya yarıştı. Seçim sonuçlarına göre 398 delegenin kullandığı oyların 220'sini alan Kaan Ay Eskişehirspor'un yeni başkanı oldu. Mustafa Topkaya ise 175 oy alırken, 3 oy ise geçersiz sayıldı. Kongreye Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eski başkan Halil Ünal ile çok sayıda delege katıldı. 

KAAN AY: "KAZANAN ESKİŞEHİRSPOR OLMUŞTUR"

Seçimin ardından mazbatasını divan başkanı Murat Diri'den alan Kaan Ay, "Öncelikle biliyorsunuz çok uzun zamandan beri kongrelerimiz çok yoğun geçmiyordu. Bugün kongremize gelip teveccüh gösteren Eskişehirspor’a sahip çıkan bütün kongre üyelerimize çok teşekkür ederim. Burada kazanan ne Kaan Ay ne de Mustafa Topkaya olmuştur. Burada kazanan Eskişehirspor olmuştur. Esas işimiz bundan sonra başlayacak. Daha zor günler bizi bekliyor. İnşallah bundan sonra hep beraber birlikte mücadele ederek Eskişehirspor’u yöneteceğiz. Burada 15-20 kişiye kulübü bırakıp çekip gitmek yok. Artık herkes elini taşın altına koyup bu kulübü layık olduğu yere çıkarmak için elinden geleni yapması gerekiyor. Ben bu konuda herkesten destek bekliyorum" diye konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirBaşkanKaan Ay
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