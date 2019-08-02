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İSKİ yönetimi istifa etti
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Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, kulubün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini bildirdi. Taş, 3 gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Eğer Eskişehirspor'un önü Osman Taş ile kesiliyorsa bugün istifa etmeye hazırım" demişti.

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, kulubün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini bildirdi. Taş, 3 gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Eğer Eskişehirspor'un önü Osman Taş ile kesiliyorsa bugün istifa etmeye hazırım" demişti.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:37
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Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti

ESKİŞEHİR - TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un 30 Mayıs'ta yapılan kongresinde başkan seçilen Osman Taş, istifa ettiğini açıkladı. Taş, kulubün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2018 yılının Temmuz ayında, sevdalısı olduğum Eskişehirspor kulübüne destek olmak amacıyla VIP kombine almaya geldiğimde kulübün zor şartlarını gördüm ve öncelikle bir loca aldım. Daha sonra, Esstore mağazasının sözleşmesinin bittiği söylendi; bunun üzerine Esstore işletme hakkını 5 yıllığına devraldım. Kulüpteki sıkıntıların devam etmesi üzerine 18 Ocak 2019 günü yapılan genel kurulda 2'nci başkan olarak yönetimde yer aldım. Tüm vecibelerimi eksiksiz yerine getirdim. Ligde kalmamız kesinleştikten sonra alınan karar ile yapılan 30 Mayıs 2019 tarihli kongrede başkanlığımda oluşan yönetim kurulu ile birlikte göreve geldik. Göreve gelir gelmez personele birer maaş, futbolcularımıza da geçmiş dönem alacakları nedeniyle kısmi ödemeler yaptık. Taraftarı olduğum bu büyük camianın geçmiş yönetimleri tarafından verilen ama yerine getirilmeyen daire sözünü bizzat yerine getirerek, rahmetli Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine kendi evimi devir ettim. Ben ve yönetici arkadaşlarım hızla işe koyulup puan silme cezası gerektiren dosyalarla ve kulüp lisansı işleri ile uğraşırken, Pinto'dan kaynaklı kesinleşmiş -6 puan cezası karşımıza çıktı. İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürmemize rağmen şehrin büyük kısmının destek olmadığına hep birlikte şahit olduk. Yine de var gücümüzle çalışmaya devam ederek takımı Polonya ve Afyon kamplarına gönderdik. Benim şahsen ilk günden bu yana Esstore'un devri, loca, vecibelerim ve son aylarda kulübe yaptığım ödemeler ile bugüne kadar Eskişehirspor için yaptığım harcamalar ve yatırımlar toplamda 9,5 milyon lira tutmaktadır. Buna rağmen maalesef başkaca hiçbir ciddi destek alamadık. Kombine satışları ve yapılan kampanyaların sonucu da yeterli olmadı. Biz göreve geldikten sonra birçok kapıyı çalmamıza rağmen tek bir loca satışı dahi olmadı, birçok randevu talebinde bulundum fakat geri dönüş alamadım. İyi niyetli bütün çabalarım karşılıksız kaldı. Bu süreçte işimden ve ailemden uzak kalarak bütün zamanımı Eskişehirspor armasının yaşaması için harcadım. Her zaman söylediğim gibi önemli olan Eskişehirspor'un menfaatleridir. Bugün yönetim kurulundaki arkadaşlar ile gün boyu yaptığımız toplantılar neticesinde hem Eskişehirspor'un önünü açmak hem de kendi işlerimi toparlamak adına yönetim kurulu başkanlığı görevimden ayrılarak yine yönetim kurulu içerisinde yeni bir görevlendirme yapma kararı aldık. Detayları daha sonra paylaşılacaktır. Umarım bu karar Osman Taş ismi üzerinden yapılan spekülasyon ve dedikodular sonucunda doğan ilgisizliği ortadan kaldırır. Belki bu sayede Eskişehirspor'un hak ettiği yerlere gelmesi için şehrin dinamikleri ve taraftarlarımız harekete geçer, birlik beraberlik sağlanır. Her şeye rağmen Eskisehirspor sevdam ve davam kesinlikle bitmeyecektir. Bugüne kadar bana inanan ve destek olan tüm Eskişehirsporlulara çok teşekkür ederim. Bundan sonra da sokaklarda, Esstore'da, tribünlerde bir arada olacağımızı belirtmek isterim. Yaşasın Eskişehirspor. Eskişehirspor yaşasın."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Başkanı Osman Taşİstifa
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