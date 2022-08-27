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Eskişehir’de yarı maraton heyecanı

27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:06
Eskişehir’de yarı maraton heyecanı

ESKİŞEHİR’de bu yıl 3’üncü kez organize edilen yarı maratona 19’u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı. Yarı maratonun 10 kilometre kategorisinde erkeklerde Ali Şimşek, kadınlarda ise Demet Mutlu birinci olurken, 21 kilometre kategorisinde erkeklerde birinciliği Fetene Alemu Regasa, kadınlarda Fatma Arık kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3’üncü kez yarı maraton düzenledi. Yarı maratona Türkiye’nin farklı şehirlerinden 19’u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı. Sazova Parkı’nda organize edilen yarı maratonu önümüzdeki yıl uluslararası hale getirmek için başvuru yaptıklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Eskişehir'de bu 3'üncü organizasyonumuz. Görüyorum ki Türkiye'nin bütün bölgelerinden, şehirlerinden, ilçelerinden kendine güvenen uzun ve soluklu yarışa katılacak olan bütün sporculara hoş geldiniz diyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Her yaştan sporcu oluşu da beni ayrıca memnun ediyor. Çok güzel bir topluluk inşallah seneye bunu uluslararası yapacağız” dedi.

Kayıt olan sporcular, hazırlıklarının ardından 10 ve 21 kilometre kategorilerinde verilen startla birlikte kentteki parkuru tamamlamak için koşuya başladı. Yarı maratonun 10 kilometre kategorisini erkeklerde 32 dakika 7 saniyede tamamlayan Ali Şimşek birinci olurken, Kerem Yetişir ikinci, Ömer Faruk Uğurlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise parkuru 39 dakika 19 saniyede tamamlayan Demet Mutlu birinci, Ukraynalı Ekaterina Troshanova ikinci, Burcu Aktaş ise üçüncülüğü kazandı. Yarı maratonun paralimpik kategorisinde Önder Karakulah, İbrahim Karasakal ve Osman Yekta ilk üç dereceyi elde etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra diğer protokol üyeleri verdi. Sporcular yarışların ardından müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

DHA

Son Güncelleme: 27.08.2022 14:16
Anahtar Kelimeler:
EskişehirYarı Maraton
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