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Erzurum'da beraberlik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Erzurum'da beraberlik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

23 Aralık 2018 Pazar 20:45
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Erzurum'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor maçı 1-1 sona erdi.

10. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında, Taylan Anytalyalı'nın ayağına çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada rakip takım gole yaklaştı. Atılan uzun topta Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasının arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunda, Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında, ceza sahası içinde Özer Hurmacı'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner sonrası karambolde kalan topla buluşan Sapunaru, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Golün ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Kayserispor oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından yaşananları izlemesinin ardından, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ve Lokman Gör, Kayserispor'da ise Sapunaru ile Chery'ye sarı kart gösterdi.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza sahası çizgisi üzerinde Bilal Başakçıoğlu ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından devam kararı verdi.

45+4. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yapar Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakika Emrah Başsan'ın sağdan ortasında top, savunmaya çarparak İbrahim Akdağ'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

60. dakikada ceza sahası önünden Sunu'nun sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası önünden Thy'nin sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, bacak arasından kaçırdığı topu çizgi üzerinde ikinci hamlede kontrol etti.

82. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önünde düşürülmesiyle ev sahibi ekip, serbest vuruş kazandı. Erhan Çelenk'in kullandığı vuruşta top, yandan auta çıktı.

84. dakikada atılan uzun topta Varela, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor savunmasının arkasına sarkıp, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top üsten auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye ErzurumsporKayserispor
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