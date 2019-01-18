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Ersun Yanal: "Turu geçeceğiz, geçmeliyiz"

"Hedefimiz ilk yarının son bölümündeki oyunu uzun süreye yaymak"

Ersun Yanal: "Turu geçeceğiz, geçmeliyiz"

"Hedefimiz ilk yarının son bölümündeki oyunu uzun süreye yaymak"

18 Ocak 2019 Cuma 09:36
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Ersun Yanal: "Turu geçeceğiz, geçmeliyiz"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe,  Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Ersun Yanal, "Fenerbahçe, kendi gücünü rakibe kabul ettirecek davranışı göstermeli. Futbolcularımızın hepsi bu konuda deneyimlere sahip ve daha iyisini yapabilecek oyuncular. İlk yarının özellikle son bölümünde oynadığımız oyunu daha uzun süreye yaymak, bizim amacımız ve hedefimiz. Bunu uzun süre oynamalıyız. Bunun dışında kalan mücadele ve tavır, Fenerbahçe'nin tavrı olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇECEĞİZ, GEÇMELİYİZ"

Oyundan çıkarken protesto edilen Islam Slimani ile ilgili de konuşan Yanal, "Slimani ile attığı gollerle ilgili paylaşımda bulunduk. Oturduk, nasıl gol attığıyla ilgili güzel bir 45 dakika geçirdik ve bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Bazen ne yaparsanız yapın olmuyor. Bu oyuncunun önceki yıllardaki gol yeteneğini herkes biliyor. Bugün itibarıyla 90 golünü izledik. Ben girdiği pozisyondaki vuruşunun dışındaki oyunda isteği, arzusu ve coşkusunu bazı maçlara göre yüksek olduğunu düşünüyorum ama bu yetmez, gol lazım. Sonuçta bizim oyuncumuz. Onu ayağa kaldıracak her şeyi yapmamız lazım ve yapıyoruz. Turu geçeceğiz, şimdiden söyleyeyim, geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"BU AYLARDA TRANSFER YAPMAK ÇOK ZOR"

Devre arası dönemde transfer yapmanın zorluğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe, kazanma tavrı gösterir ve bu tavrı gösterecek oyuncularla oynar. Bu tavrı gösterecek oyuncularla oynayacağız. Bu aylarda transfer yapmak çok zor. Bu dönem çok zor bir dönem. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Fenerbahçe en iyisini yapacaktır" diye konuştu.

"ELJİF, KIYMETLİ VE DEĞERLİ BİR OYUNCU"

İkinci yarının hemen başında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Eljif Elmas ile ilgili de konuşan Ersun Yanal, "Eljif, kıymetli ve değerli bir oyuncu. Takım sonuçlara gitmeye başladığında Eljif farklı bir değer olarak karşımıza çıkacaktır. Eljif bizim için bir değer" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ersun YanalFenerbahçe
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