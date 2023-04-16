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Ermenistan'daki bayrak yakma provokasyonunun ardından Azerbaycanlı halterciler Bakü'ye döndü

Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'na katılan ancak organizasyonun açılışında bayraklarının yakılması nedeniyle geri dönmelerine karar verilen Azerbaycanlı sporcular Bakü'ye geldi.

16 Nisan 2023 Pazar 00:11
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Ermenistan'daki bayrak yakma provokasyonunun ardından Azerbaycanlı halterciler Bakü'ye döndü
Bakü

Erivan'dan kara yolu ile Gürcistan'a, oradan da uçakla memleketlerine dönen haltercileri, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda kalabalık bir grup karşıladı.

Takım antrenörü Emil Aliyev basın mensuplarına, Ermenistan'a savaş değil yarışmaya gittiklerini fakat Azerbaycan bayrağının yakılmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Organizasyondaki Ermeni yetkililerin bayrak yakıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Aliyev, "Yıllardır sporun içindeyim. Bir ülkenin liderinin bulunduğu bir yerde başka ülkenin bayrağının yakılması yaşanmış olay değil. Bayrağı yakanı da kahraman ilan ettiler. Buna sessiz kalamayız." dedi.

Azerbaycan Halter Federasyonu Basın Sözcüsü Kenan Mesteliyev, Azerbaycan bayrağını kendi onurları olarak gördüklerini, bayrağa yapılan hakareti asla kabul etmediklerini belirtti.

Mesteleliyev, "Sporcular barış müjdecileridir. Biz oraya barış için gitmiştik fakat onların barışa hazır olmadığını gördük. Bayrağımıza hakaret edilen yerde duramazdık. Sporcularımızı riske atamazdık. Bu nedenle geri dönme yönünde karar alındı. Ermenistan bu tip yarışmaları yapabilecek ülke değil. Bakü'ye çok sayıda Ermeni sporcu geldi fakat bu tip bir olay hiçbir zaman yaşanmadı." şeklinde konuştu.

Sporculardan Azerbaycan bayrağı yakılmasına tepki

Sporculardan Vüsal Rüstemov, müsabakaya fiziksel ve psikolojik olarak çok iyi hazırlandıklarını fakat Ermenilerin provokasyon yaparak onları engellediğini söyledi.

Halterci Nazile İsmailova da "Çok büyük umutlarımız vardı. Madalya kazanacaktık. Fakat Ermenilerin böyle yapması hoşumuza gitmedi. Biz böyle vahşiliği kabul etmiyoruz. Öyle bir ülkede böyle bir spor organizasyonu yapılmamalıdır. Ülke liderinin katıldığı törende başka bir ülkenin bayrağını yaktılar. Bu barbarlıktır." diye konuştu.

Halterci Ömer Cavadov ise "Her zamanki gibi sporu siyasallaştırdılar. Bayrağımıza yapılan hakareti kabul etmiyoruz. Bayrağımız ve milletimiz her şeyden yücedir. Bundan sonraki yarışmalarda bayrağımızı yükseltmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Şükürlü isimli halterci de "Yarışmaya madalya almak için gitmiştik. Bayrağımıza yapılan saygısızlık nedeniyle geri döndük. Bu kez olmadı fakat diğer şampiyonalarda bayrağımızı yükselteceğiz." dedi.

Azerbaycan, bayrakları yakılınca sporcularını geri çekti

Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın dünkü açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi bu durum üzerine sporcuları geri çekme kararı almıştı.

Azerbaycan, şampiyonada 12 kişilik kafileyle yer alıyordu.

AA

Son Güncelleme: 16.04.2023 00:37
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AvrupaHalterŞampiyonasıBayrakyakmaolayı
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