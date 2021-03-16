Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1564
ALTIN
418.834
DOLAR
7.5047
STERLİN
10.3830
EURO
8.9617
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erkan Kamat’a Bir Tepki de BURSİD’DAN GELDİ!

16 Mart 2021 Salı 11:09
5 Okunma
Erkan Kamat’a Bir Tepki de BURSİD’DAN GELDİ!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Bursaspor'a ve başkan Erkan Kamat'a çağrıda bulundu.

Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği‘nin yaptığı açıklama’da..

Kurulduğu günden bu yana Bursaspor‘umuza maddi ve manevi kayıtsız şartsız destek veren ve takımımızın haklarını her türlü ortamda savunma misyonu edinen Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği (BURSİAD) olarak aşağıda yer alan açıklamayı yapmak hasıl olmuştur. Sezon başından beri yaşanan gelişmeleri, kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı süreci büyük bir üzüntüyle yakinen takip etmekteyiz. Bu süreçte yapılan yanlışlar her fırsatta gerek derneğimiz gerekse dernek başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bursaspor‘umuz maddi sıkıntılar ile boğuşurken, tüm futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız büyük bir fedakarlık içerisinde onur mücadelesi vererek camiamızı gururlandırmaktadır.

Ankaraspor galibiyeti ile ait olduğumuz Süper Lig‘e doğru gidilen hedefte ümitlerimiz tekrar artmış iken, galibiyet sonrası futbolcularımız tarafından kamuoyu ile paylaşılan yazıda, verilen sözlerin tutulmadığı, ödemeler için verilen senetlerin geçersiz olduğu iddiaları camiamızda telafisi güç zararlara yol açmıştır. Yaşanan gelişmeler nice başarılar elde etmiş ve şampiyonluk yaşamış Bursaspor‘umuzun köklü geçmişine ve itibarına ciddi anlamda zarar vermekte olup bu zor zamanlarda kulübümüze maddi destekte bulunan ve/veya bulunmak isteyen renktaşlarımızda büyük güven problemleri yaşanmasına sebebiyet vermektedir. “Hatıran Yeter” ve sezon başından bu yana yapılan her türlü kampanyaya olan ilginin beklenen düzeyde olmamasının en büyük sebebinin bahsetmiş olduğumuz güven problemlerinden kaynaklandığı düşüncesindeyiz. BURSİAD olarak Sizinleyiz Gençler diyerek konunun her daim takipçisi olacağımıza, kulübümüzden 1 kuruş dahi maddi menfaat sağlamış kişi, kurum veya kuruluş kim varsa hesap soracağımıza tüm kamuoyunun önünde SÖZ VERİYORUZ. Sayın Erkan Kamat,  Bursaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu olarak konuya ilişkin ivedilikle açıklama yapılmasını ve kamuoyunun aydınlatılmasını, göreve geldiğiniz günden bu yana mali olarak ne durumda olduğumuzu, kulübümüze yapılmış olan destekler ve gelirler ile yapmış olduğunuz ödemeler hususunda, camiamızın şeffaflık içerisinde aydınlatılmasını ve bir an önce tüzüğümüz gereği yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı için tarihlerin açıklanmasını. Bu göreve talip olacak kişi veya kişilerin, gelecek sezonun planlamasının yapılmasına katkı sunmanızı talep ediyoruz. Büyük Bursaspor taraftarı var oldukça onurlu Bursaspor mücadelemiz ilelebet devam edecektir.

Anahtar Kelimeler:
Erkan Kamata Bir Tepki De BURSİDDAN GELDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Divan Kurulundan Erkan Kamat’a İstifa Et Çağrısı!
Divan Kurulundan Erkan Kamat’a İstifa Et Çağrısı!
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena’ya Yeni Proje Yapıyor!
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena’ya Yeni Proje Yapıyor!
Liverpool 1-0 kazandı, Ozan Kabak maçın adamı...
Liverpool 1-0 kazandı, Ozan Kabak maçın adamı...
SPORTİF FAALİYETLERDE ‘YILDIRIM’ İŞ BİRLİĞİ..
SPORTİF FAALİYETLERDE ‘YILDIRIM’ İŞ BİRLİĞİ..
Anneler Ve Çocukları Squash Turnuvası’nda Buluştu
Anneler Ve Çocukları Squash Turnuvası’nda Buluştu
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
Yıldırım'da kontrollü normalleşmeyle spor okulları açıldı
Yıldırım'da kontrollü normalleşmeyle spor okulları açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma