Erkan Kamat’a Bir Tepki de BURSİD’DAN GELDİ!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Bursaspor'a ve başkan Erkan Kamat'a çağrıda bulundu.

Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği‘nin yaptığı açıklama’da..

Kurulduğu günden bu yana Bursaspor‘umuza maddi ve manevi kayıtsız şartsız destek veren ve takımımızın haklarını her türlü ortamda savunma misyonu edinen Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği (BURSİAD) olarak aşağıda yer alan açıklamayı yapmak hasıl olmuştur. Sezon başından beri yaşanan gelişmeleri, kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı süreci büyük bir üzüntüyle yakinen takip etmekteyiz. Bu süreçte yapılan yanlışlar her fırsatta gerek derneğimiz gerekse dernek başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bursaspor‘umuz maddi sıkıntılar ile boğuşurken, tüm futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız büyük bir fedakarlık içerisinde onur mücadelesi vererek camiamızı gururlandırmaktadır.

Ankaraspor galibiyeti ile ait olduğumuz Süper Lig‘e doğru gidilen hedefte ümitlerimiz tekrar artmış iken, galibiyet sonrası futbolcularımız tarafından kamuoyu ile paylaşılan yazıda, verilen sözlerin tutulmadığı, ödemeler için verilen senetlerin geçersiz olduğu iddiaları camiamızda telafisi güç zararlara yol açmıştır. Yaşanan gelişmeler nice başarılar elde etmiş ve şampiyonluk yaşamış Bursaspor‘umuzun köklü geçmişine ve itibarına ciddi anlamda zarar vermekte olup bu zor zamanlarda kulübümüze maddi destekte bulunan ve/veya bulunmak isteyen renktaşlarımızda büyük güven problemleri yaşanmasına sebebiyet vermektedir. “Hatıran Yeter” ve sezon başından bu yana yapılan her türlü kampanyaya olan ilginin beklenen düzeyde olmamasının en büyük sebebinin bahsetmiş olduğumuz güven problemlerinden kaynaklandığı düşüncesindeyiz. BURSİAD olarak Sizinleyiz Gençler diyerek konunun her daim takipçisi olacağımıza, kulübümüzden 1 kuruş dahi maddi menfaat sağlamış kişi, kurum veya kuruluş kim varsa hesap soracağımıza tüm kamuoyunun önünde SÖZ VERİYORUZ. Sayın Erkan Kamat, Bursaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu olarak konuya ilişkin ivedilikle açıklama yapılmasını ve kamuoyunun aydınlatılmasını, göreve geldiğiniz günden bu yana mali olarak ne durumda olduğumuzu, kulübümüze yapılmış olan destekler ve gelirler ile yapmış olduğunuz ödemeler hususunda, camiamızın şeffaflık içerisinde aydınlatılmasını ve bir an önce tüzüğümüz gereği yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı için tarihlerin açıklanmasını. Bu göreve talip olacak kişi veya kişilerin, gelecek sezonun planlamasının yapılmasına katkı sunmanızı talep ediyoruz. Büyük Bursaspor taraftarı var oldukça onurlu Bursaspor mücadelemiz ilelebet devam edecektir.