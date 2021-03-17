Erkan Kamat: "Kongreden Sonra Biz Yokuz!"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat kulübün resmi youtube hesabından açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Başkan Kamat, Bursaspor Kulübü Olağan Genel Kurulunun 22 Mayıs 2021 tarihinde yapacağız dedi.

Başkan Kamat‘ın açıklamalarından satır başları:

Yönetim kurulumuzla geçen hafta yaptığımız toplantıda kongreyi 22 Mayıs‘ta yapma kararı aldık. Kulüp kayyuma kalmasın diye aday olduk ve kongrede seçilerek göreve geldik. Göreve geldiğimizde kulübün maddi, sportif ve hukuki konularda sorunu olduğunu biliyorduk. Hukiki, mali ve idari anlamda mali işlerden sorumlu arkadaş 20 Ağustos‘ta görevi bırakmış. Kongreden 10 gün önce işi bırakmış. Tüm tazminatlarını hak edişlerini almışlar. Kongreye kadar da görevlerine devam etmişler. Bu ahlaki ve etik değil. Futbolcu ve personel ödemeleri için her türlü girişimde bulunduk. 2 Eylül‘de bütün personel ve futbolcu alacaklarını ile lisansların çıkartılması ile ilgili çok ciddi girişimlerde bulunduk. Sezon başında 15-20 milyon lira olan futbolcu değeri şuan 150-200 milyon liraya çıkmış durumda.

6-7 futbolcumuza ciddi teklifler geldi. İsteyen kulüplerin tavırları ve yaklaşımları bizleri rahatsız etti. 1.5-2 milyon Euro edecek futbolcuya 500 bin Euro gibi rakamlar teklif edildi. O yüzden hiçbir futbolcumuzu satmadık. Bursasporluların ödediği 200 liralık aidat bile bankalara temlike gidiyor. Bursaspor Kulübü‘nün her kuruşu temliklidir. 31.12.2020 tarihine kadar olan bütün personel alacakları ödenmiştir. Bu tarihe kadar olan bütün ödemeler yapılmıştır. Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Cüneyt Köz ve Aykut Akgün alacakları için TFF‘ye başvurdular. Sadece Emirhan Aydoğan ihtar vermedi. Bu futbolcuların ödemelerini yaparak serbest kalmalarını engelledik. 694 bin alacağı olan gözbebeğimiz Emirhan Aydoğan‘a 35 bin lira ödemişler. 659 bin lirasını biz ödedik. Aykut Akgün‘ün hak edişi 405 bin lira ama 65 bin lira ödemişler kalanını biz ödedik. Burak Altıparmak geçen sene 840 bin alacağı varken 85 bin almış. Kalanını biz ödedik. Bursaspor‘u kafasından silen insanlar mı değerli, yoksa Bursaspor için her şeyini veren ben ve yönetim kurulu mu değerli? Bursaspor sevdamız tüm bunların önünde geçti ve biz göreve geldik. Bu işi yapacak olan varsa ben giriş kapısında buraya kadar sırtımda taşırım. Hukuk departmanında 152 tane dava dosyası var. Takım otobüsündeki kahve makinesine bile haciz koymuşlar. Tesislerin içindeki havuzun içindeki seramiklerin içinden ağaç çıkmış. Böyle şey olmaz!

Kulübün mutfağındaki ocak yanmıyordu. Masa örtüleri, perdeler, bardaklar, her şeyi yeniledik. Bu sezon 1. Lig’de Bursaspor kadar hiçbir kulüpte prim ödenmemiştir. Ankaraspor maçına kadar sadece içerideki Akhisarspor maçına kadar tüm primler ödenmiştir. Akhisarspor ve Ankaraspor maçının primleri de bugün yattı. Ödemelerdeki gecikmeler tamamen hacizler ve temliklerden dolayı. Bugüne kadar 4 milyon 200 bin TL prim ödedik. Hiçbir bir oyuncunun bizden prim alacağı yoktur. Primleri de en yüksek rakamdan ödedik. Biz bu kadar pirimi ödemişken bize söylenenler çok ayıp. Hayatımızı koyduk ortaya, sağlımızı sıhhatimizi koyduk. Futbolcuların kafası karışabiliyor. Teklif alıyorlar kafaları karışıyor. Antalya‘daki kampta pastanede adamlar oturmuş bizim futbolcularımızla pazarlık ediyor. Adamlar gelip bizim oyuncumuzla planlama yapıyor. Sonra futbolcu yüzde yüz performans veremiyor ve neticede takımı etkiliyor. Adana Demirspor deplasmanında protokol tribününde ciddi tartışmalar ve kavgalar ettik. Bursaspor‘un hakkını hiçbir yerde yedirmeyiz. Adana‘dan dönüşte bazı futbolcularımızda pozitif vaka çıktı. 32 tane futbolcumuz, teknik kadromuz ve ben ile bazı yönetici arkadaşlarımız bu virüse yakalandı. Eğer bu illete yakalanmasaydık 3-4 galibiyet, 6-9 puan fazlamız olurdu. Play-Off’un içinde ve daha iddialı durumda olurduk. Hatıra kombine kampanyasını 5-6 ay önce devreye sokmak istedik ama temlikler, blokeler ve hacizler nedeniyle ancak yapabildik. Valiliğin izniyle 4 yönetici arkadaşımızın sorumlu olduğu bir hesap oluşturuldu. Bursaspor hatıra kombine kartı için o hesapta şu anda 160 bin lira var. O para da BTSO‘nun hesaba yatırdığı para. Diğer para geldiğinde oyuncular ve personel giderlerine ödeme yapacağız. Başka bir yere ödeme yapılmayacak. Mayıs ayındaki kongrede giderken arkamızda bir pislik bırakmamak için çalışıyoruz. Mayıs ayındaki kongrede Erkan Kamat ve yönetimi olmazsa başkan olacak aday bulamazsınız. Biz Bursaspor Kulübü‘nü kongreye kadar namusumuzla götürüp teslim edeceğiz. Benim yönetici arkadaşlarım yanımda dik durmasaydı ben hiç bir şeyi başaramazdım. Yazık günah, biz sağlığımız bozduk. eni herkes arıyor. Bütün organize sanayi bölgeleri beni yıllardır bilirler. Hepsine izah edip anlatıyorum. Hepsi durumun farkında ama başkan bulamayacağız. Bu takım izlenme rekorları kırdı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor‘dan sonra en çok izlenen takımız. Bu takımın değerini biz bilmiyoruz ama bütün dünya biliyor. Yayıncı kuruluşun başkanı bile ‘Bu takımın 1. Lig’de ne işi var‘ dedi. Bütün gençlerimiz geçtiğimiz sezon Bursaspor’dan para almadılar. Ben, Mustafa Er ve Adil Cenkçiler Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş‘a gittik. Çocukların paraları ödenmemiş dedik. BTSO Başkanı ile ortak bir ödeme yaptılar ve çocukların ödemesini yaptık. Geçen sezondan alacakları kalmadı. Bu sezon için de ödemeler yaptık. Oyuncuların haklı yerleri var evet ama bir takım cümle hataları var. Ama deklarasyonu yayınlarken cümle hataları yaptıklarının farkındalar. O İmzaları istek dışı atan oyuncular var. Birileri bir şeyler yazmış futbolcuların önüne getirmiş, onlar da imzalamışlar. Bu kadar mı düşmanımız var. Bursaspor’un iyiliğini ve başarısını istemiyorlar. Elektrik ilgili Nihat Özdemir ile görüşüp 3 defa ertelettim. Borcu ertelettim diye bana salladılar. Bunu ötelemek bile büyük bir iştir. Bu kulübün 10 milyon lirası bankalara gitti, 1 kuruş görmedik Borç nedir biliyor musunuz. Bizden önce 2 buçuk senede ödenmeyen 2 milyon 800 bin lira. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz ödeme yapıp iyi niyet çerçevesinde anlaşmayı umuyoruz. Göreve geldiğimizde 27 tane dava dosyası var eksi 3 puanla ilgili. Mesut Mestan döneminde eksi 1 puan cezası varmış, Nihat Özdemir TFF Başkanlığına gelince kural değişikliğine gidilmiş. Bir defaya mahsus eksi 3 puan cezası verilmiş. 20 gün içinde bazı ödemeler yaparak 27 tane dosyayı kaldırdık ve 3 puan cezasından kurtulduk. Ali Ay yönetimi görevden ayrılmadan önce gelecek sezonki sponsorluk sözleşmelerine ek protokol yaptırmış. Bursaspor‘a ödenmesi gereken paraların Ali Ay’a ödenmesi hususunda protokol yapılmış. Bir yıllık Tofaş tribün hakkının 300 bin dolarlık kısmı Ali Ay’a ödenecektir diye protokol yapılmış. Tofaş CEO‘su ile görüşmemize ve bize ödemek istemelerine rağmen elimiz kolumuz bağlı dediler. Ali Ay’ı aradım. ‘Böyle bir madde koydurmuşsun, bunu iptal edin‘ dedim. Kabul etmedi, ‘hayır, ben böyle birşeyi kabul etmiyorum‘ dedi telefonu kapattı. Herkes Bursasporluyum diyor ama hatıra kombine kartı alan yok. Toplamda 1500 kişi almış. Temlikler, hacizler ve blokeler olmasın Bursaspor kendi ayakları üzerinde duracak büyüklüktedir. Kimse bu kulüpten büyük değildir. Biz içimizdeki kavgalardan, kaoslardan besleniyoruz. Bursaspor‘u kimse yere düşüremez. Medyacı arkadaşlar ile görüşmediğim için bana sitem ediyorlar. Biz mayıs ayından sonra zaten burada olmayacağız. Ama lütfen hakaret etmeyelim.​​​​​​​ Biz göreve gelmeden önce üç defa antrenmanı ziyaret ettim. Bazı eksiklikler dikkatimi çekti. Geçen sezondan borç olduğu için Kappa bize ürün göndermiyormuş. Futbolcular malzemeleri yıkayıp yıkayıp tekrar giyiyormuş. 1 milyona yakın borç ödedik Kappa’ya. Biz gelmeden önce herkes BursaStore‘dan almış almış gitmiş, Bursaspor, BursaStore‘a 500 bin lira borçluymuş.

Mart ayında yapmamız gereken mali kongreyi pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Olağan Genel Kurul için 22 Mayıs‘ta ilk oturum olacak. İkinci oturum ise 30 Mayıs‘ta olacak.​​​​​​​