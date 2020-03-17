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Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması

"Devletimize, Cumhurbaşkanımızın yarın açıklayacağı tedbirlere güveniyorum"

17 Mart 2020 Salı 12:48
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Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması

İSTANBUL -  Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dünya genelinde yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de artışa geçmesiyle birlikte spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması konusunda açıklama yaptı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) görüşlerini aktaran Ergin Ataman, "Türk sporunun en önemli teknik direktörlerinden biri olan, belki de spor dünyamızın en önemli insanı Fatih Terim'in dahi görüşlerine değer verilmediğini, insanlık adına tüm sporcuların, hocaların ve sporun içindeki herkesin sağlığını düşünerek yaptığı açıklamanın dahi farklı boyutlara çekildiğini görüyorum. Bu açıdan, herhangi bir yeni açıklama yapma gereği görmüyorum. Devletimize, Cumhurbaşkanımızın yarın açıklayacağı tedbirlere güveniyorum ve bu kararlara saygı duyacağız. Kararları beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ergin AtamanKoronavirüs Açıklaması
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