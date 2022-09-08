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Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: Hata değil, art niyet görüyorum

08 Eylül 2022 Perşembe 10:47
Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: Hata değil, art niyet görüyorum

İSTANBUL - FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada noktalayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonda hakemlerin verdiği karara tepki gösterdi.

Karşılaşmanın bitimine 1:26 kala İspanya'nın 66-65 önde olduğu ve kenardan topu oyuna soktuğu pozisyonda milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın çizgiye basması gerekçesiyle maçın hakemi, ay-yıldızlılar aleyhine teknik faul çalmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, maçın son dakikasında fark 1 sayıyken böyle bir teknik faulün dünyanın hiçbir yerinde çalınmayacağını dile getirdi. Ataman, "Görüş aldığım tüm hakemler de aynı görüşte. Turnuva boyunca yaşadıklarımız ve bize karşı alınan tavrı gördükten sonra burada bir hata değil, art niyet görüyorum" ifadelerini kullandı.

"SAATİN DEĞİŞTİRİLMESİ BÜYÜK SAYGISIZLIK ANCAK ÇOK UYGUNSUZ BİR SAAT DE OLSA GURBETÇİLERİMİZİN AY-YILDIZLI BAYRAKLARLA SALONU DOLDURACAĞINA İNANIYORUM"

Turnuvanın son 16 turunda Fransa ile 10 Eylül Cumartesi günü oynayacakları maçın saatinin değiştirildiğini belirten Ataman, FIBA'nın bu kararının büyük bir saygısızlık olduğunu kaydetti.

Ataman, "Grup 2'ncisi olarak gittiğimiz Berlin'de oynayacağımız Fransa maçının saati değiştirilerek öğlen 12'ye alınması, bizlere karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FIBAErgin Ataman
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