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Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes’te başladı.

19 Mart 2022 Cumartesi 18:25
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı

KAYSERİ (DHA)

CEV tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı, Erciyes Kayak Merkezi’nde start aldı. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadele ettiği organizasyon 2.200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleşiyor.  Avrupa Kupası’na İsviçre, Belçika, Fransa, Romanya İtalya, Macaristan, Polonya ve Türkiye’den 7 kadın ve 11 erkek olmak üzere 18 takım katıldı. Takımlar arasındaki oyunlar bugün sabah 09.30’da üç sahada başlayıp, akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yarın ise saat sabah 10.00’dan itibaren erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak ve finale kalan takımlar saat 13.00’te final müsabakaları için karşı karşıya gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kar VoleyboluErciyes
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