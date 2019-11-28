Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107126
ALTIN
269.802
DOLAR
5.7645
STERLİN
7.4390
EURO
6.3435
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Türk Milli Takımı, 3 basamak...
'Piyanonun altın kızı' New York'ta konser verecek
'Piyanonun altın kızı' New York'ta...
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Uyku apnesi evlilikleri etkiliyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor
Engelleri dansla aşan milliler, göz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor

Samsun'da kampa giren Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, Almanya'da düzenlenecek Dünya Dans Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sıkı kamp programında antrenmanlarını sürdüren milli dansçılar, yaşam hikâyeleri ve gayretleriyle de dikkat çekiyor.

Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor

Samsun'da kampa giren Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, Almanya'da düzenlenecek Dünya Dans Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sıkı kamp programında antrenmanlarını sürdüren milli dansçılar, yaşam hikâyeleri ve gayretleriyle de dikkat çekiyor.

28 Kasım 2019 Perşembe 14:50
5 Okunma
Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor

SAMSUN - Milli dansçılar, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda antrenör Gazi Umdu yönetimindeki yoğun kamp programında çalışmalarını sürdürüyor. Milliler şampiyondan altın madalya ile yurda dönmeyi hedefliyor. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayan milli dansçılar, yaşam hikâyeleri ve gayretleriyle göz dolduruyor. Milli takımın dansçıları Abdül Kadir Ünal (45) ve Memet Sefa Öztürk (39), yıllar önce başlarından geçen kaza ve olaylarla ardından yaşadıklarını anlattı. 25 yıl önce omuriliğine isabet eden kurşun nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmek zorunda kalan Ünal ile 2006'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki mezuniyet gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan Öztürk'ün hayata bağlılığı herkese örnek oluyor.

"PES ETMEDİM, UMUT VAR DEDİM"

25 yıl önce yaşadıklarını anlatan Abdül Kadir Ünal, "Ehliyet almak için trafik şube müdürlüğüne gitmiştim. Tabancasını kurcalayan bir polis memuru, kazara beni vurdu. Omurgamdan yaralandım. Zor zamanlar geçirdim ama hiçbir zaman pes etmedim, yaşam mücadelemi kaybetmedim. Engeliniz ne olursa olsun, hayata tutunmanızı sağlayacak bir şeyler var, umut var. Bir hafta boyunca 'Neden benim başıma geldi?' dedim, bir hafta sonra bu düşünceleri kafamdan sildim ve hayata tutundum. Bu durum benim için bir engel değil, ben de herkes gibi istediğimi yapabiliyorum. Benim engel olarak görmediğimi, başka kişilerin engel demesine katlanamıyorum" dedi.

"ÜLKEMİ GURURLA TEMSİL EDİYORUM"

Milli takımda Türkiye'yi gururla temsil ettiğini dile getiren Ünal, "Düzenlenen çeşitli yarışlarda madalya aldım, yabancı ülkelerde İstiklal Marşımızın okunması bizler için gurur vericiydi. Şimdi de Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, sıkı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Amacım; Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını kürsüye çıkarmak ve İstiklal Marşı'nı okumak. Engelli arkadaşlarıma tavsiyem; sporun veya sanatın herhangi bir dalında yer almaları. Çünkü insanın hayata olan bakışı bile değişiyor, nefes aldığınızı hissediyorsunuz" diye konuştu.

"DANS BENİM HAYATIM"

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduğunu belirten milli dansçı Memet Sefa Öztürk ise mezuniyet gecesinde geçirdiği trafik kazasında felç kaldığını söyledi. Hiçbir zaman pes etmediğini belirten Öztürk, "2008 yılında yeniden dans etmeye başladım. Uluslararası projelerde yer aldım. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) bir dans branşı açmasını istiyordum, bunun için büyük uğraşlar verdim. Ülkemi temsil etmek istedim. 7 yıl sonra federasyon tekerlekli sandalye dans branşını açtı. İlk yarışmacılarından biri oldum ve milli takımda yer alıyorum. Şimdi de Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefim; ilk üçe girebilmek ve umutluyum. Rakiplerimiz çok zorlu ama ben de onlar için zorlu olacağım, çok iddialıyım. Dans benim hayatım" dedi.

350 DANSÇI KATILACAK

29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya, dünyanın birçok ülkesinden 350 sporcu katılacak. Şampiyonada milli sporcular Osman Ertöz, Yeşim Eryiğit, Abdül Kadir Ünal, Şima Elif Umdu, Burak Bolat, Gizem Sarıgöl, Memet Sefa Öztürk ve Yeliz Güllü, 12 kategoride Türkiye'yi temsil edecek.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekerlekli Sandalye Dans Milli TakımıDünya Dans Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig’de 6’ncı şampiyon yapmak
Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Samsunspor'u Süper Lig’de 6’ncı şampiyon yapmak
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
Ersun Yanal'ın çözümü hazır
8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4
İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4
Galatasaray - Club Brugge maçına Slovak hakem
Galatasaray - Club Brugge maçına Slovak hakem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans