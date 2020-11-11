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Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj

Macaristan'da devam eden Uluslararası Yüzme Ligi'nde 15 gün içinde üçüncü Avrupa rekorunu kırarak Dünya rekoruna çok yaklaşan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 10 Kasım'da gelen 100 metre kısa kulvar kurbağalama rekoru sonrası anlamlı bir mesaj paylaştı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 11:24
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Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj

İZMİR - Dev organizasyonda 26 Ekim'de 25.50'lik derecesiyle kırdığı 50 metre kısa kulvar Avrupa rekorunu 4 Kasım'da 25.29'la geliştirip Günay Afrikalı Cameron van der Burgh'un 25.25'lik Dünya rekorunun yalnız 4 salise gerisinde tarihin en iyi ikinci derecesini yapan Emre Sakçı, dün de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir rekor daha kırdı.

Türkiye'nin havuzdaki yüzakı olan Emre Sakçı, Budapeşte'deki organizasyonda üst üste üçüncü kez Avrupa rekoru kırmayı başarırken 100 metre kurbağalama kısa kulvardaki 55.74'lük derecesiyle yine Cameron van der Burgh'un 55.61'lik Dünya rekoruna çok yaklaştı. Uluslararası Yüzme Ligi'nde performans tablosunun zirvesinde yer alıp gözünü Dünya rekoru ve kariyerinde ilk kez katılacağı Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize havuzdaki ilk madalyayı kazandırmaya çeviren Emre, 10 Kasım gibi anlamlı bir günde kırdığı rekorla büyük gurur yaşadığını söyledi. Avrupa şampiyonu unvanı da bulunan Emre Sakçı, sosyal medyada, "Böyle anlamlı bir günde bir Türk genci olarak ülkem adına görevimi yerine getirdiğim için çok huzurluyum. Ne mutlu Türküm diyene" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Yüzme LigiEmre SakçıAnlamlı Mesaj
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