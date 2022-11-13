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Emre Belözoğlu: Bizim için gerçekten acı verici, kötü bir gece

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Bizim için gerçekten acı verici, kötü bir gece. Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum” dedi.

13 Kasım 2022 Pazar 10:55
Emre Belözoğlu: Bizim için gerçekten acı verici, kötü bir gece

İSTANBUL (DHA) 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Medipol Başakşehir’i deplasmanda 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Kendileri adına alınan skorun büyük bir ders olduğunu aktaran Belözoğlu, “Bizim için gerçekten acı verici, kötü bir gece. Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bize acı veren büyük bir ders oldu. Bu karşılaşma, hepimize seviyemizi gösterdi. Bugün itibariyle oyuna bağlı kalmadığımızda neler yaşayabileceğimizi gösteren bir maç oldu. Okan hocayı ve Galatasaray’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“SORUMLULUĞU BEN ALIYORUM”

Son 2 haftada 10 gol yediklerinin hatırlatılması üzerine ise Emre Belözoğlu, bireysel hataların çok fazla olduğunu vurgulayarak, “25’inci maçımızı oynadık. Bugün çok ekstra bir maç oldu. Bizim dışımızda da kimse bu skoru hayal etmiyordu diye düşünüyorum. Yediğimiz gollerde çok ciddi bireysel hatalar var. Sorumluluğu ben alıyorum. Oyuncu tercihlerini ben yapıyorum. Bize başarı getirdi aslında bu oyun. Zaman içerisinde performans dalgalanmasıyla yaşayacağımız sıkıntıları hissediyordum. Hatay maçındaki goller başka bir senaryonun sonucuydu. Neler yapabileceğimizi gösterdik biz daha önce ama en ufak bir boşlamada iyi oyuncuları olan takımlara karşı nasıl durumlara düşeceğimizi gösteren bir maçtı” ifadelerini kullandı.

“ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Dünya Kupası arasındaki süreçte takım ve oynadıkları oyunda ciddi bir değişim yapmayacağını aktaran genç teknik adam, “Çok radikal değişiklik yapabilecek ekonomik gücümüz yok. Oyun ve oyuncu anlamında değişiklikler yaptım. Çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum. 1-2 oyuncu daha dahil etme durumumuz olabilir. Birkaç mevkii ile alakalı düşüncelerimiz var. Bizi buraya getiren bu oyun ve bu oyuncular. Bizim adımıza acı bir gece oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emre BelözoğluMedipol Başakşehir
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