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Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 39 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

21 Mart 2023 Salı 15:13
Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı
İstanbul

Togolu forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir sporcu olarak kariyerim tepeden tırnağa inanılmaz bir yolculuktu. Her adımda yanımda oldukları için beni destekleyenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk futbolseverlerin Medipol Başakşehir ile Kayserispor'da izleme fırsatı bulduğu Togolu golcü; Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Monaco gibi önemli kulüplerin kadrosunda yer aldı.

Adebayor, Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Adebayor
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