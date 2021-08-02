Emirhan Aydoğan’dan Özel açıklama Fernando Bellushci’yi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Takımıyla birlikte Bolu kampında çalışmalarını sürdüren Bursaspor kaptanı Emirhan Aydoğan Basına özel açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon TFF 1.Lig’in en değerli oyuncusu seçilen kaptan Emirhan Aydoğan Bolu kampında enBursa.com‘a özel açıklamalarda bulundu. Bireysel hedeflerinden kulübün son durumuna kadar bir çok konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan tecrübeli isim kampın yoğun tempoda geçtiğini belirterek, ”Kampımız yoğun geçiyor, sezona iyi hazırlanıyoruz. Dinamik bir takım olacağımıza inanıyorum” sözlerini kullandı.

ESAS OLAN BURSASPOR.. Transfer tahtasının açıldığını ve Bursaspor’un eski günlerine tekrar dönmesi gerektiğini söyleyen Aydoğan şu sözleri kullandı: Esas olan Bursaspor‘dur. Bursaspor’un hak ettiği günlere ulaşacak olmasıdır bu anlamda da rekabet çok önemli. Yeni oyuncular gelecek ve güncel kadroda bulunan hiçbir arkadaşım rekabetten kaçmayacaktır. Rekabetin sonunda güzel performans ortaya koyan bir Bursaspor olacaktır.

BURSASPOR’A GELİŞ SÜRECİM SANCILI OLDU

Bursaspor‘a geliş sürecinin sancılı bir durum olduğunu belirten Kaptan: Sancılı bir süreç oldu. 3 sezon boyunca kiralık gittim ancak hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman gelişmelisin sözlerini hedef alarak gelişmeye çalıştım. Nitekim meyvelerini aldıkça iyiki bırakmamışım diyorum. Şuan her şey güzel gidiyor dedi.

KAPTAN OLDUĞUMDA KENDİMİ SORGULADIĞIM DÖNEMLER OLDU. Yeşil-beyazlı takımın alt yapısında yetişmiş ve kaptanlığı koluna takmış olan genç isim, kendimi sorguladığım dönemler oldu diyerek, Kendimi yeterli miyim diye sorguladığım dönemler oldu. Çünkü Bursaspor’un kaptanlığını yapmak bir çok sorumluluğu yerine getirmek demek. Yeterli miyim diye sorguladığım dönemler oldu. Çünkü Bursaspor‘un kaptanlığını yapmak bir çok sorumluluğu yerine getirmektir. Hala kendimi geliştirmeye ve Bursaspor kaptanlığını yerine getirmeye çalışıyorum. Bana destek olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım kaptanlığın altında daha güzel başarılar olacaktır cümlelerini kullandı.

ONUR DUYDUĞUM BİR ÖDÜL. Geçen sezon TFF 1.Lig’in en değerli oyuncusu seçilen Emirhan Aydoğan onur duyduğunu söylerken şu sözleri kullandı: Kendi adıma onur duyduğum bir ödül. Ancak takım anlamında daha iyisini yapabilirdik bu yüzden içim buruk. Bu sezon telafi edebilme durumu var takım arkadaşlarımın, bu sezon geçen sezondan daha iyi bir perf BELLUSCHİ BURSASPOR İÇİN UNUTULMAZ BİR İSİM

Fernando Belluschi’yi izleyerek büyüdüğünü belli eden yetenekli krampon, Ben Fernando Bellushci‘yi izleyerek büyüdüm. Pablo ile uyumu, saha içinde yaptıkları…Ondan bir şeyler aldığımı hissediyorum. Bursaspor için unutulmaz bir isim Belluschi. Ben onun daha iyi bir performans sergileyen hali olmak istiyorum dedi.

BU SEZON HİÇ OLMADIĞI KADAR BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Camiaya birlik beraberlik mesajı veren Bursaspor‘un genç kaptanı Emirhan, Camia çok heyecanlı, bizler de çok heyecanlıyız. Bu sezon hiç olmadığı kadar birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Şuan limandayız. Sakiniz ancak dalgalı denizler olacak sezon ortasında. Bu dalgalı denizlerde birliğimiz beraberliğimiz bizleri karaya ulaştıracaktır. İnançlarını yüksek tutsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar, bizler de elimizden gelenin fazlasını yapacağız sözlerini kullandı.

Performans sergileyeceğiz inşallah Dedi…