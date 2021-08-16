Emin Adanur’dan Mustafa Er Açıklaması

MUSTAFA YILDIZ
Adanur’un açıklaması şöyle “Mustafa Hocamıza güvenimiz tamdır. Bu yıl Hocamızla, camiamızla elele olacağız ve birlikte Süper Lig’e çıkacağız Aksini iddia edenlere itibar etmeyiniz dedi.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emin Adanur Süper Lig hedefini tekrarladı.
MUSTAFA YILDIZ
Adanur’un açıklaması şöyle “Mustafa Hocamıza güvenimiz tamdır. Bu yıl Hocamızla, camiamızla elele olacağız ve birlikte Süper Lig’e çıkacağız Aksini iddia edenlere itibar etmeyiniz dedi.
Önce Vatan Gazetesi