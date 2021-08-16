Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1457.38
ALTIN
483.96
DOLAR
8.4794
STERLİN
11.7663
EURO
9.9935
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emin Adanur’dan Mustafa Er Açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emin Adanur Süper Lig hedefini tekrarladı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:58
15 Okunma
Emin Adanur’dan Mustafa Er Açıklaması

MUSTAFA YILDIZ

Adanur’un açıklaması şöyle “Mustafa Hocamıza güvenimiz tamdır. Bu yıl Hocamızla, camiamızla elele olacağız ve birlikte Süper Lig’e çıkacağız Aksini iddia edenlere itibar etmeyiniz dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızEmin AdanurMustafa Erönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başlıyoruz…
Başlıyoruz…
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…
BURSASPOR YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ
BURSASPOR YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ
Bursaspor’a Dev Golcü, Tim Matavz…
Bursaspor’a Dev Golcü, Tim Matavz…
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: 1-1
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-1
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-1
Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0
Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-2
Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 3-2

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma