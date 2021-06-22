Emin Adanur: Söz verdiğimiz Gibi O Tahta Açılacak Diyorum..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü başkanı Emin Adanur bir dizi açıklamada bulundu.

Sitem ettim evet. Neden mi?

1-) Tek topa vurmadan 7 milyon alacağı olan, Bursaspor markasıyla kendini dünyaya tanıtan ve bu kulüpten ekmek yiyip sırtını dönen futbolcuları, dövizde bile %18 faize imza atılan sözleşmeleri gördüğüm için sitem ettim.

2-) Daha düne kadar 550 milyon TL diye açıklanan borcun, 10 gün sonra 850 milyon TL olduğunu gördüğüm için sitem ettim.

3-) 70-80 milyon TL diye bilinen transfer tahtası borcunun 150-160 milyon TL olduğunu gördüm için sitem ettim.

4-) Koca koca insanların, kendi istikbal ve keyifleri için Bursaspor markasını nasıl bu hale getirdiğini gördüğüm için sitem ettim. Arkadaşlar, emin olun hiç şikayet etmiyorum, sadece Bursaspor‘u bu halde gördüğüm için çok üzüldüm. Ama hiç merak etmeyin.

Kuracağımız ‘Yolsuzluk Komisyonu’ Bursaspor‘u bu hale getirenleri tek tek ortaya çıkaracak ve sizlere açıklayacağız. Bu arada, gönlünüz rahat olsun, söz verdiğimiz gibi o tahta açılacak. Bize inanın ve güvenin.