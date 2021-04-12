Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389
ALTIN
454.436
DOLAR
8.1426
STERLİN
11.1748
EURO
9.6967
66 öğretim üyesi alınacak
66 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
29 araç ihale usulü ile satılıyor
29 araç ihale usulü...
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Yedi yıl süreyle kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emin Adanur “Satmayacağım!” Dedi

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:47
5 Okunma
Emin Adanur “Satmayacağım!” Dedi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Zaferspor Kulübü'nü ziyaret eden Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Emin Adanur "Başkan olursam eğer hiçbir oyuncuyu kesinlikle satmayacağım" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Emin Adanur, Zaferspor‘u ziyaret etti. Zaferspor Yönetim Kurulu tarafından ağırlanan Adanur, önemli mesajlar verdi.

HİÇBİR OYUNCUYU KESİNLİKLE SATMAYACAĞIM!.
Bursaspor için tüm kentin birleşmesi gerektiğini ifade eden Adanur, İnsanlar benim reklam yaptığımı düşündü alakası yok. Bu şehre hizmet etmek istiyorum. Önceliğim her zaman Bursaspor. Bizim vermeyi vaad ettiğimiz miktarın üzerinde verebilecek bir kişi var ise kesinlikle onu desteklerim. Ben bir Bursaspor taraftarıyım. Bugün başkan adayı olarak bir başkası benim yerime çıksaydı ben taraftar olarak onun vaatlerini dinleyecektim. Başkan olursam eğer hiçbir oyuncuyu kesinlikle satmayacağım dedi.

ÇIKTIĞI YOLDA MADDİ MANEVİ CAMİA OLARAK ARKASINDAYIZ. Zaferspor Başkanı Murat Sezer ise Emin Adanur‘un yanında olduklarını söyledi. Sezer Öncelikle Emin Bey’e ziyareti için teşekkür ederiz. Çıktığı yolda maddi manevi camia olarak arkasındayız. Allah çıktığı yolda utandırmasın. Emin Bey’in menfaatleri olmadığıma eminim Önemli olan Bursaspor.  İnşallah Bursaspor’u en iyi yerlere getirir diye konuştu. Zaferspor Başkanı Murat Sezer, Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Emin Adanur‘a plaket hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
Emin Adanur Satmayacağım Dedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nilüfer Türkiye’yi Avrupa Kupaları’nda Temsil Edecek.
Nilüfer Türkiye’yi Avrupa Kupaları’nda Temsil Edecek.
Mustafa Er; "Bana Transfer Teklifi Geldi" Dedi.
Mustafa Er; "Bana Transfer Teklifi Geldi" Dedi.
Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor
Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
Eyüpspor, TFF 1'inci Lig'de
Eyüpspor, TFF 1'inci Lig'de
Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de
Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-1
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma