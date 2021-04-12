Emin Adanur “Satmayacağım!” Dedi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Zaferspor Kulübü'nü ziyaret eden Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Emin Adanur "Başkan olursam eğer hiçbir oyuncuyu kesinlikle satmayacağım" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Emin Adanur, Zaferspor‘u ziyaret etti. Zaferspor Yönetim Kurulu tarafından ağırlanan Adanur, önemli mesajlar verdi.

HİÇBİR OYUNCUYU KESİNLİKLE SATMAYACAĞIM!.

Bursaspor için tüm kentin birleşmesi gerektiğini ifade eden Adanur, İnsanlar benim reklam yaptığımı düşündü alakası yok. Bu şehre hizmet etmek istiyorum. Önceliğim her zaman Bursaspor. Bizim vermeyi vaad ettiğimiz miktarın üzerinde verebilecek bir kişi var ise kesinlikle onu desteklerim. Ben bir Bursaspor taraftarıyım. Bugün başkan adayı olarak bir başkası benim yerime çıksaydı ben taraftar olarak onun vaatlerini dinleyecektim. Başkan olursam eğer hiçbir oyuncuyu kesinlikle satmayacağım dedi.

ÇIKTIĞI YOLDA MADDİ MANEVİ CAMİA OLARAK ARKASINDAYIZ. Zaferspor Başkanı Murat Sezer ise Emin Adanur‘un yanında olduklarını söyledi. Sezer Öncelikle Emin Bey’e ziyareti için teşekkür ederiz. Çıktığı yolda maddi manevi camia olarak arkasındayız. Allah çıktığı yolda utandırmasın. Emin Bey’in menfaatleri olmadığıma eminim Önemli olan Bursaspor. İnşallah Bursaspor’u en iyi yerlere getirir diye konuştu. Zaferspor Başkanı Murat Sezer, Bursaspor Kulübü Başkan Adayı Emin Adanur‘a plaket hediye etti.