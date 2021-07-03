Emin Adanur: Satamayacağımız 2 Oyuncu Var

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Başkanı Emin Adanur, açıklamalarda bulundu.

Emin Adanur’un açıklamalarının satır başları şöyle idi. 32 dosyanın içinde 7-8 dosya daha çözüme ulaşma noktasında. Daha önce açıkladığımız dosya çözümlerini suiistimal edenler yüzünden sessizlik kararı aldık. İnşallah bir ay içeresinde tahta açacağımıza inanıyoruz. 22 bin seyircili bir maç bizim için çok önemli olacak, taraftarımızın yanımızda olmasını çok istiyoruz. Taraftarımızın maddi olarak sevgisini desteğini karşılayacak bir rakam yok, uygun bilet ve kombinelerle stadı doldurup birlikte şampiyonluğa yürümek istiyoruz. Mustafa hocamızın kalmasını istediği 2 oyuncu dışında istediğimiz rakam verilirse tüm futbolcularımızı satabiliriz.

Forma sponsorluğumuzu şu ana kadar 144 şirket ile paylaştık, birlikte maddi manevi büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Mustafa hocamız ve Batalla ile güzel bir aile oluşturduk, birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz .

U19 oyuncularımızı Özlüce’ye çekeceğiz A takımımızla birlikte antrenmanlara çıkacaklar.

Bu sene yada önümüzdeki seneler Brezilya’dan genç oyuncular alıp Bursaspor’da küçük yaşlardaki çocuklarımıza Avrupa futbolunu kazandırmak istiyoruz.

Biz büyük bir aileyiz, ben bütün camiaya çok saygı duyuyorum seviyorum, onlarında beni saydı duyduğunu sevdiğini görüyorum Allah birlikteliğimizi bozmasın. İnşallah onları hiçbir yerde hiçbir kulübe kuruma şahsa karşı boyunlarını eğdirmeyeceğiz mahçup etmeyeceğiz.