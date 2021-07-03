Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.98
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
1997 Model tekne satılacak
1997 Model tekne satılacak
Ticari yat satılacak
Ticari yat satılacak
MSB, 2.533 sürekli işçi alacak
MSB, 2.533 sürekli işçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emin Adanur: Satamayacağımız 2 Oyuncu Var

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:53
7 Okunma
Emin Adanur: Satamayacağımız 2 Oyuncu Var

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Başkanı Emin Adanur, açıklamalarda bulundu.

Emin Adanur’un açıklamalarının satır başları şöyle idi. 32 dosyanın içinde 7-8 dosya daha çözüme ulaşma noktasında. Daha önce açıkladığımız dosya çözümlerini suiistimal edenler yüzünden sessizlik kararı aldık. İnşallah bir ay içeresinde tahta açacağımıza inanıyoruz. 22 bin seyircili bir maç bizim için çok önemli olacak, taraftarımızın yanımızda olmasını çok istiyoruz. Taraftarımızın maddi olarak sevgisini desteğini karşılayacak bir rakam yok, uygun bilet ve kombinelerle stadı doldurup birlikte şampiyonluğa yürümek istiyoruz. Mustafa hocamızın kalmasını istediği 2 oyuncu dışında istediğimiz rakam verilirse tüm futbolcularımızı satabiliriz.

Forma sponsorluğumuzu şu ana kadar 144 şirket ile paylaştık, birlikte maddi manevi büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Mustafa hocamız ve Batalla ile güzel bir aile oluşturduk, birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz .

U19 oyuncularımızı Özlüce’ye çekeceğiz A takımımızla birlikte antrenmanlara çıkacaklar.

Bu sene yada önümüzdeki seneler Brezilya’dan genç oyuncular alıp Bursaspor’da küçük yaşlardaki çocuklarımıza Avrupa futbolunu kazandırmak istiyoruz.

Biz büyük bir aileyiz, ben bütün camiaya çok saygı duyuyorum seviyorum, onlarında beni saydı duyduğunu sevdiğini görüyorum Allah birlikteliğimizi bozmasın. İnşallah onları hiçbir yerde hiçbir kulübe kuruma şahsa karşı boyunlarını eğdirmeyeceğiz mahçup etmeyeceğiz.

Anahtar Kelimeler:
Emin Adanur: Satamayacağımız 2 Oyuncu Var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cüneyt Köz: Batalla İle Olmak Gurur
Cüneyt Köz: Batalla İle Olmak Gurur
Nilüfer Belediyespor Yeni Yetenekler Arıyor
Nilüfer Belediyespor Yeni Yetenekler Arıyor
U12 Futbol Turnuvasına 24 kulüpten 480 sporcu katıldı
U12 Futbol Turnuvasına 24 kulüpten 480 sporcu katıldı
Milli Forma Talihlileri Hediyelerini Aldı..
Milli Forma Talihlileri Hediyelerini Aldı..
Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı
Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı
Red Bull Yağlı Direk'te Alanya'nın kazananları belli oldu
Red Bull Yağlı Direk'te Alanya'nın kazananları belli oldu
Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı
Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı
Adana Demirspor'da Belhanda tamam, sırada Balotelli
Adana Demirspor'da Belhanda tamam, sırada Balotelli
Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var
Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma