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Emin Adanur: Bursaspor için kefil oldum

06 Ağustos 2021 Cuma 10:31
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Emin Adanur: Bursaspor için kefil oldum

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor yönetiminin lideri Emin Adanur, AS TV'de Markaj programına konuk oldu. Biz hep söyledik tahtayı açmadan hiç kimseyi satmayacağız. Şu anda da satmadık. Satılması gereken oyuncular varsa teknik ekip belirleyecek. Alınacak olan oyuncular varsa yine teknik ekip belirleyecek. UEDAŞ’a, Bursagaz’a borcumuz vardı ödedik. Biz ana problemi tahtada yaşadık. Ana uğraştığımız konu tahtaydı. Onun dışında çok fazla zor bir durum yoktu. Tahta açılma konusunda bir oyuncuyla 200 bin Euro’ya anlaşmıştık 350 bine çıktı. Bursaspor eski Bursaspor değil artık. Verdiğimiz çeklerde de kendi kefilliğim var. Birçok futbolcu kulüp seneti almam sen kendi senetini verirsen alırım dedi. Biz hemen herkese vadelendirmeler yaptık. Bunları ödediğimizde kapanma durumu yok. Ve yapmak zorundayız.‘ESKİ BURSASPOR YOK BİZ VARIM DEDİM’

Eski başkanlar yüzünden şu an Bursaspor’un her sözü töhmet altında güven yok görüşme yapmak istediğimiz insanlar siz yalancısınız diyerek telefonları yüzümüze kapattılar, onlara eski Bursaspor yok biz varız dedim ve ödemelerini yaptım.

Ben Bursaspor geçmişinin hesabını ödemekte çok zorlanıyorum, lütfen yanlış anlamayın ama şoförüme bu yolda arabayı bile satabileceğimizi söyledim..  Bu yüzden Ayağa Kalk Bursa dedim. Önümüzdeki yıl 40-50 milyon gibi bir ödeme var onu kapatırsak Bursaspor’un tahta problemi kalmıyor. Birilerinin futbolculara şov yaptığı parayı ben ödedim. Biz Bursaspor’a hiçbir zarar vermedik. Her gün geçmişi temizledik. Yaptığımız tek şey buydu bizim. Benim ödediğim Bursaspor’a borç değil, Bursaspor’un borcuydu.

KONGRE KARARI
Kongre kararından vazgeçtim şu an her şey güzel gidiyor, Hayrettin Başkan ile devam edeceğiz seçim olmayacak her zaman Bursaspor için mücadele edeceğim ama başkan olmayacağım. Abdullah Tazgel ve Eren’de de sıkıntı yok

Batalla şu kadar adam getirecek diye bir durum yok. Tabii ki Arjantin’den takip ettiğimiz oyuncular var.

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Emin Adanur: Bursaspor Için Kefil Oldum
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