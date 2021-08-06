Emin Adanur Basının Karşısına Çıktı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor yönetiminin lideri Emin Adanur, soruları yanıtladı.

Bursaspor yönetiminin lideri Emin Adanur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı..

İşte Adanur’un açıklamalarından satırbaşları:

Kapalı Çarşı esnafı bizi çok güzel karşıladı. Tahta konusu 55 gün sürdü. İlerleyen süreçte dosya dosya açıklamak istiyorum. Neler yaşadık, geçmişte neler olmuş Yorucu oldu ama gayet keyifliyim. Mesele Bursaspor olduğu için ben şahsi egolarımı yerin dibine attım. Elimden geldiğince barış kolu uzatmaya çalışıyorum. Ben Bursaspor için buradayım, Emin Adanur olarak yokum. Bu şehrin en güzel markası Bursaspor ile beraber herkesi bir araya getirmek istiyorum. Herkes mutlu olmak istiyor. Hiçbir platformda, masada Bursaspor‘un hakkı kesinlikle yenmeyecek. Bursaspor’un hakkını savunabileceğimizi gösterdik. Başkan adayıyken bile ben tweet atıyorum diye kızıyorlardı. Bugün Bursaspor‘un sosyal medya gücü hiçbir spor kulübünde yok. Gerçekten orada bir kitle var ve hiçbir takımda böyle bir kitle yok. Sosyal medyayı çok doğru kullanıyoruz. Bizim hakkımızı yiyecek kişi bence çok çok düşünmeli. Hakkımızı yemeyi bile düşünmemeli. Burası zaten hakları yendiği için bu halde olan bir kulüp. Bugüne kadar nasıl cevabı verildiyse bugünden sonra da daha sert dille gerekirse verilir. Futbol okulları üzerine bir çalışma yapıyoruz Bursaspor benim değil hepimizin Hep beraber ayağa kaldıralım Dedi…