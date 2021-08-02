Emin Adanur: Amacım Sorun Çözmek, Şov Yapmak Değil!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor yönetim kurulu Lideri Emin Adanur, sosyal medya hesabından yeşil-beyazlı taraftarlarla soru cevap gerçekleştirdi. Adanur, transferleri kendisinin açıklamayacağını, şov yapmak istemediğini söyledi.

Bursaspor‘da gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte, takıma katılacak yeni isimler de merak konusu haline geldi. Bursaspor Yönetim Kurulu Lideri Emin Adanur, sosyal medya hesabından yeşil-beyazlı taraftarlarla soru-cevap muhabbeti gerçekleştirdi. Adanur, transferler hakkında bilgi ver sorusuna, “Dur 1 gün dinleneyim. Bir de ben transferleri açıklamayacağım. Sosyal medyada aktif olmamın amacı sorun çözmek, şov yapmak değil” dedi. Transferlerin de yaşını başını almış futbolculardan oluşmayacağı dile getiren Emin Adanur, bu konuyla ilgili de, “Merak etmeyin lütfen, sizi bu konuda da mahcup etmeyeceğim, Söz” ifadelerini kullandı.