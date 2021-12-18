Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elit kategoride iki Türk hakem...

Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek

18 Aralık 2021 Cumartesi 17:44
7 Okunma
Elit kategoride iki Türk hakem...

İSTANBUL / DHA 

UEFA, 2021-2022 Sezonu'nun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıkladı.

Buna göre, Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer aldı.

2017 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan Meler, 30.05.2018'de 2. Kategoriye, 17.07.2020'de de 1. Kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki hakem, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, hakemler ve kategorileri şöyle:

Cüneyt Çakır / Elit

Halil Umut Meler / Elit

Ali Palabıyık / 1

Arda Kardeşler / 2

Abdulkadir Bitigen / 2

Yaşar Kemal Uğurlu / 2

Zorbay Küçük / 2

Melis Özçiğdem / Kadın 1

Neslihan Muratdağı / Kadın 2

Cansu Tiryaki / Kadın 2

Gamze Durmuş Pakkan / Kadın 2

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk HakemliğiElit Kategori
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, kazanmak için sahaya çıkacak
Beşiktaş, kazanmak için sahaya çıkacak
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Fenerbahçe'de şok sakatlık
Fenerbahçe'de şok sakatlık
Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
Figueiredo: Kayserispor'u da yenmek istiyoruz
Erol Bulut: Deplasmanda puan almanın zamanı geldi
Erol Bulut: Deplasmanda puan almanın zamanı geldi
Merkezefendi'de Smith gitti
Merkezefendi'de Smith gitti
Azmi sayesinde milli sporcu oldu
Azmi sayesinde milli sporcu oldu
Esma, odun kırıp, tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu
Esma, odun kırıp, tarla sürerek dünya üçüncüsü oldu
Prof. Donuk: Örnek bir davranış şekline; duyarlı desteği!
Prof. Donuk: Örnek bir davranış şekline; duyarlı desteği!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma