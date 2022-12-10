Ekrem Memnun, Çukurova Basketbol'da

Kadın Basketbolu'nun en önemli isimlerinden biri olan ve Galatasaray ile Türk takımlarının kazandığı ilk Euroleague şampiyonluğunda imzası bulunan Ekrem Memnun, Euroleague'de istenen sonuçları alamayınca yollarını ayırdığı antrenör Emre Vatansever'in yerine Çukurova Basket Mersin Yenişehir'e getirildi. Daha önce de yürüttüğü Kadın Milli Takımı antrenörlüğüne kısa süre önce yeniden getirilen Ekrem Memnun, ilk döneminde 2015 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkmıştı.