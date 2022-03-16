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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final Maçında Destek Bekliyor!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalinde Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak. CEV Kupası finalinde ilk maç, 15 Mart Salı günü Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş müsabakası ise 22 Mart'ta Almanya'da yapılacak.

16 Mart 2022 Çarşamba 12:23
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final Maçında Destek Bekliyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Simge Aköz ise final maçları için destek istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Bizler güzel başarılara imza attıkça, iyi mücadele ettikçe daha çok gence rol model olacağımızı biliyoruz. Bizi takip etmelerinden, desteklemelerinden ve gençlere örnek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye’den final maçlarını izlemelerini ve bize destek olmalarını istiyoruz. Tüm kalbimizle inanıyoruz kupayı alıp geleceğiz.  "

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