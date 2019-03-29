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Dünyanın en büyük “Çocuk Maratonu” için kayıtlar başladı

Dünyanın en büyük çocuk maratonu unvanına sahip İstanbul Çocuk Maratonu 28 Nisan'da Maltepe Sahil Orhangazi Şehir Parkı'nda binlerce küçük koşucuyu ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyon için kayıtlar başladı.

Dünyanın en büyük “Çocuk Maratonu” için kayıtlar başladı

Dünyanın en büyük çocuk maratonu unvanına sahip İstanbul Çocuk Maratonu 28 Nisan'da Maltepe Sahil Orhangazi Şehir Parkı'nda binlerce küçük koşucuyu ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyon için kayıtlar başladı.

29 Mart 2019 Cuma 13:36
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Dünyanın en büyük “Çocuk Maratonu” için kayıtlar başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yı 5.si düzenlenecek İstanbul Çocuk Maratonu için kayıtlar başladı. 'En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru'na sahip etkinlik bu yıl 28 Nisan Pazar günü Maltepe Sahil Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda çocuklar, 'Hoşgeldin Şampiyon' ve 'Katılmak Kazanmaktır' sloganları ile karşılanacak.

0-15 yaş arası çocukların aileleri ile katılacakları etkinlikte tüm çocuklar şampiyon olacak. "Maraton Bilinci" ve "Spor Kültürünü" aşılamak amacıyla düzenlenen koşularda, katılan her çocuğa şampiyonluk madalyası ve sertifikası verilecek.

5. kez düzenlenecek olan ve her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın tamamen ücretsiz oluğu dünyanın en büyük çocuk maratonuna katılmak isteyenle www.cocukmaratonu.istanbul web sitesi üzerinden online kayıt yapabiliyorlar.

Geçtiğimiz yıl 10.086 çocuğun katılımıyla düzenlenen koşuda 'En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru' kırılmış, 2017 yılında ise İstanbul Çocuk Maratonu ACE of M.I.C.E. tarafından 'Yılın En İyi Çocuk Etkinliği' seçilmişti.

Her yaştan çocuk maraton heyecanı yaşayacak!

0-3 yaş, 4-5 yaş ve 6-7 yaş grubu çocuklar, 300 metre mesafeli maratonu anne ve babaları ile birlikte, 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş grubu çocuklar ise 900 metre mesafeli maratonu kendi başlarına koşarak maraton heyecanı yaşayacaklar.

14-15 yaş grubu çocuklar ise 1500 metre mesafeyi elektronik zamanlama çipleri ile koşarak, maraton sonrasında koşu derecelerini görebilecekler. Ayrıca, Down Sendromlu çocuklar da İstanbul Çocuk Maratonu'nda yer alarak madalya kazanmanın sevincini yaşayacaklar.

Koşu ve eğlence bir arada

İstanbul Çocuk Maratonu etkinliği festival havasında geçecek. Koşu parkurunun yanı sıra eğlenceli aktiviteler ve oyun alanları da küçük koşucuları bekliyor olacak. Konserler ve etkinliklerle İstanbul Çocuk Maratonu aileleri ile birlikte çocuklara keyifli bir Pazar günü yaşatacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çocuk MaratonuIstanbul Büyükşehir Belediyesi
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