“Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen 57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul’da sona erdi. Bodrum’dan başlayan ve Atatürk Kültür Merkezi’nde sona eren TUR2022 sonrasında ödüller verildi. Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dünyanın dört bir yanından gelip Bodrum’da pedal çevirmeye başlayan sporcularımızla İstanbul’da bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Spor ve sporcularla her zaman bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere en kalbi selamlarını iletiyorum. Bisiklet sporu da dünyanın her yerinde her yaşta insanı bir araya getirmekte. Yine tüm dünyada ilgi ile takip edilen organizasyonlar vesilesiyle de toplumları birbirine yaklaştırmakta. Özellikle son yıllarda bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporun her alanında olduğu gibi bisiklet sporu alanında çok ciddi çalışmaları hayata geçirdik. Ülkemizin bisiklet sporu alanında tanınırlığını artırmak için de ülkemizin pek çok yerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz. Henüz geçtiğimiz ay Tour Of Antalya’nın 4’üncüsü başarıyla tamamlandı. Bugün ise bu spora verdiğimizin desteğin en büyük kanıtı olan, 57 yıldır aralıksız düzenleyerek bir gelenek hale getirdiğimiz organizasyonda buluştuk. Bu turun önemli özelliği de dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur olması. Cumhurbaşkanımızın bu tura verdiği özel ihtimam neticesinde de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turumuz, uluslararası alanda prestij kazanmakta. 2008 yılında ise en prestijli etaplı bisiklet yarışları olan Word Tour standartlarında düzenlenmeye başlanmış, 2017 yılında ise resmi olarak bu kategoriye yükselmiştir” diye konuştu.

“5 KITADA 190 ÜLKEDE CANLI YAYINLANARAK MİLYONLARCA DA HANEYE ULAŞTI”

Fuat Oktay, UCI tarafından bu seneki turun, dünyada en üst standartlarda düzenlenen 25 bisiklet turundan birisi olma özelliğine eriştirildiğini ifade ederek, “Bu organizasyon vesilesiyle keyifli mücadelelerin yanı sıra yine ülkemizin güzelliklerini, zenginliklerini de gözler önüne seren 5 kıtada 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca da haneye ulaştı. Bu yıl ‘Doğaya saygı’ temasıyla düzenlenen etkinlik, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini ve bu güzelliklere nasıl sahip çıkıp koruduğumuzu herkese apaçık gösterme fırsatı sunmuştur. Bodrum’dan İzmir’e, oradan gurur kaynağımız 1915 Çanakkale Köprüsü’nü geçerek İstanbul’a kadar uzanan 8 etabın her birinde tüm dünya ülkemizin güzelliklerine canlı canlı şahit olmuştur. Bu tur, ülkemizin tanıtımı ve marka değerinin artırımına da büyük katkı sağlamaktadır. Spor, evrensel kültürün bir parçası olarak insanları hiçbir fark gözetmeksizin bir araya getiren bir güç. Rekabetçi doğasının ötesinde aynı zamanda içinde disiplin ve kardeşlik duygularını da barındırmakta. Sporun doğasındaki hayatımıza yansıttığımızda dostluk ve kardeşliğe de katkı sağlamış olacağız. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nu yürekten kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum, ödül alanları kutluyorum” şeklinde konuştu.