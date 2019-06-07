Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93359
ALTIN
250.905
DOLAR
5.7833
STERLİN
7.3911
EURO
6.5610
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya dikkat
Güneş gözlüğü alırken 7 noktaya...
55 yıldır plak biriktiriyor
55 yıldır plak biriktiriyor
İlaç sanayi için tıbbi çiçek üretiyorlar
İlaç sanayi için tıbbi çiçek...
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını...
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi...

Dünyada bileği bükülemeyen Türk

Para armwrestling bilek güreşinde ilk derecesini 2010 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak elde eden 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'i dünyada sağ ve sol kolda 6 yıldır bileğini büken olmadı. Seven son olarak, Yunanistan'ın Loutraki kentinde 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünyada bileği bükülemeyen Türk

Para armwrestling bilek güreşinde ilk derecesini 2010 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak elde eden 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven'i dünyada sağ ve sol kolda 6 yıldır bileğini büken olmadı. Seven son olarak, Yunanistan'ın Loutraki kentinde 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

07 Haziran 2019 Cuma 12:28
10 Okunma
Dünyada bileği bükülemeyen Türk

ERZURUM - Henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Gökhan Seven hayata sporla tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran ve katıldığı her şampiyonada rakiplerinin korkulu rüyası olan Erzurumlu Gökhan Seven, bilek güreşinde sağ ve sol bilek olmak üzere 30'un üzerinde Türkiye, 6 Dünya, 9 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu elde etti. Gümüş ve bronz madalyaların sayısını bilmediğini anlatan Seven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak yarışmalara katılıyor. Gökhan Seven son olarak, geçen 14-23 Mayıs tarihlerinde 52 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı Yunanistan'ın Loutraki kentinde 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak yenilmezlik unvanını korudu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden memur olarak emekli olan Gökhan Seven, sadece bilek güreşi ile ilgilenmediğini Erzurum'da tekerlekli sandalye basketbol ve curling takımlarını da kurduğunu söyledi. 40 yaşındaki Seven şunları söyledi:

"Bu spora 2006 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye şampiyonası ile başladım. O günden sonra bedensel engelliler kategorisinde 75, 60 ve 55 kilolarda Dünya, Avrupa ve Asya şampiyonluğu yaşadım. Aslında bu spora bir tesadüf eseri başladım. 2005 yılında Yalova'ya gittiğim bir tatil sonucu Türkiye şampiyonasını izleme fırsatı buldum. Bununda diğer spor dalları gibi profesyonel bir spor dalı olduğunu öğrendim. 2006 yılında katıldığım ilk şampiyonada Türkiye ikinciliği elde ederek bu spora başlamış oldum. 2010 yılında milli oldum. Engellilerin çok rahatlıkla yapabileceği bir spor olduğu için devam ettiriyorum. Para armwrestling Bilek Güreşinde otuzun üzerinde Türkiye, 6 Dünya, 9 Avrupa, 2 kez de Asya Şampiyonluğu elde ettim. Hedefim Ekim ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonasında da sağ ve sol kolda şampiyon olup 8'inci madalyam ile ülkeme dönmek."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya şampiyonasıMadalyaDünyada Bileği Bükülemeyen TürkGökhan SevenAvatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı
Ozan Kabak'a yılın çaylağı ödülü
Ozan Kabak'a yılın çaylağı ödülü
Fenerbahçe Beko, BSL'de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, BSL'de finale yükseldi
Rüzgar sörfünde tek vücut olacaklar
Rüzgar sörfünde tek vücut olacaklar
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu
Genç haltercinin milli takım hayali
Genç haltercinin milli takım hayali
Soldado'dan Fenerbahçe'ye veda
Soldado'dan Fenerbahçe'ye veda
Tottenham Hotspur - Liverpool: 0 - 2
Tottenham Hotspur - Liverpool: 0 - 2

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans