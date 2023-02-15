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Dünya Tekvando Federasyonu, depremzedeler için 30 bin dolar bağış yaptı

Dünya Tekvando Federasyonunun, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 30 bin dolar bağış yaptığı bildirildi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 14:19
Dünya Tekvando Federasyonu, depremzedeler için 30 bin dolar bağış yaptı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Tekvando Federasyonunun 30 bin dolar bağış yaptığı belirtilerek, "Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, yaşanan deprem felaketinin ardından Seul Büyükelçisi Murat Tamer’i makamında ziyaret etti. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de telekonferans ile görüşmeye katıldı. Choue, yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve taziyelerini sundu. Choue, federasyon olarak deprem bölgesine 30 bin dolar yardımda bulunduklarını ifade etti." denildi.

Öte yandan Avrupa Tekvando Federasyonunun da bir bağış hesabı oluşturarak, depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardam kampanyası başlattığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Tekvando FederasyonuDepremzedelerBağış
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