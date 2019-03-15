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Dünya şampiyonu kick boksçu Vedat Hödük, Türkiye'de rakip arıyor

Dünya şampiyonluğunu 4 kez kazanan Türk kick boks sporcusu Vedat Hödük, Türkiye'de rakip bulamadığı için yurtdışında ringe çıkıyor.

Dünya şampiyonu kick boksçu Vedat Hödük, Türkiye'de rakip arıyor

Dünya şampiyonluğunu 4 kez kazanan Türk kick boks sporcusu Vedat Hödük, Türkiye'de rakip bulamadığı için yurtdışında ringe çıkıyor.

15 Mart 2019 Cuma 14:46
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Dünya şampiyonu kick boksçu Vedat Hödük, Türkiye'de rakip arıyor

İSTANBUL - Camiada "Supreme Fighting Machine" (Süper Dövüş Makinesi) olarak anılan Vedat Hödük, 75-77 kiloda çıktığı 47 müsabakanın 45'ini kazanıp, 28 kez de knockdown yaparken, kariyerine 4 de dünya şampiyonluğu sığdırdı. Dünyanın bir çok yerinde ringe çıkan 24 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz çarşamba günü ilk kez Türkiye'de dövüştü. Vedat Hödük, İstanbul'da gerçekleştirilen kickboks gecesinde rakibi James Edwards'ı mağlup ederek, Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırdı.

Bu arada şampiyon kick boksçu Vedat Hödük'ün menajeri Tarık solak, Türkiye'de rakip bulamadıkları için sürekli yurtdışında müsabakaya çıktıklarını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya şampiyonu Kick BoksçuVedat HödükRakip
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