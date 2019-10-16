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Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da coşkuyla karşılandı

Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon’da coşkuyla karşılandı.

Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da coşkuyla karşılandı

Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon’da coşkuyla karşılandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:41
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Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da coşkuyla karşılandı

TRABZONDünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazanan Trabzonspor’un sporcusu Busenaz Sürmeneli’yi Trabzon Havalimanı’nda Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzon boks camiasından birçok ismin yanı sıra ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Busenaz, burada asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçiklere de selam gönderdi.

SAĞIROĞLU: BU MADALYAYI OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU İLE TAÇLANDIRMASINI BEKLİYORUZ

Burada açıklamalarda bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, “Kulübümüz futbolun yanı sıra pek çok branşta da spor faaliyetinde bulunan ve bu branşlarda gururla ülkemizi temsil eden sporcular yetiştiren bir yapıya sahip. Bu yapıyı daha da güçlendirerek dün ve bugün olduğu gibi yarın da diğer branşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Busenaz, Dünya Şampiyonu unvanıyla Trabzon’a geldi. Diğer sporcularımıza örnek olmasını diliyor ve inşallah bu madalyayı olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmasını bekliyoruz. Buradan başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm antrenörlerine tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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