Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Meksika

İSTANBUL - Motor sporları dünyasının önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Meksika'da koşulacak. 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 325,28 kilometresi özel olmak üzere toplamda 947,29 kilometre yol katedecek. Guanajuato caddelerinde başlayacak olan Meksika Rallisi'nde pilotlar, sezonun en büyük yükseltilerinden biri olan 2 bin 650 metreye çıkacak. Şampiyonada sezonun ilk iki yarışı sonunda Elfyn Evans 42 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Aynı puana sahip Thierry Neuville'in ikinci basamakta yer aldığı sıralamada 6 dünya şampiyonluğu bulunan Sebastien Ogier ise 37 puanla üçüncü durumda.

OGIER UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Meksika'da kazanan son isim olan Sebastian Ogier bu sene de kazanarak "kovboy" unvanını korumak istiyor. 2020 sezonunda yarış galibiyeti olmayan Fransız sporcu Meksika'da sezonun ilk zaferini kazanmak için gaza basacak.

GÖZLER GENÇ YILDIZIN ÜZERİNDE

İsveç Rallisi'ni 3'üncü sırada bitirerek, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde podyuma çıkan en genç pilot unvanını kazanan Kalle Rovanperä ise bu başarısını Meksika Rallisi'nde yinelemek istiyor.

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE

8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Şampiyonanın 10'uncu etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında pilotları ağırlayacak.