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Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Meksika

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun üçüncü yarışı Meksika'da koşulacak. 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris'e de taşınacak büyük rekabette ilk iki yarışı Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve Elfyn Evans kazanmıştı. Meksika'da iki pilot da zafer sayısını ikiye çıkarmaya çalışacak. Aynı ekipten, 6 dünya şampiyonluğu bulunan Sebastien Ogier ise sezonunun kendisi adına ilk birinciliğini elde etmek için parkurda olacak.

10 Mart 2020 Salı 15:01
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Meksika

İSTANBUL - Motor sporları dünyasının önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Meksika'da koşulacak. 24 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar 325,28 kilometresi özel olmak üzere toplamda 947,29 kilometre yol katedecek. Guanajuato caddelerinde başlayacak olan Meksika Rallisi'nde pilotlar, sezonun en büyük yükseltilerinden biri olan 2 bin 650 metreye çıkacak. Şampiyonada sezonun ilk iki yarışı sonunda Elfyn Evans 42 puanla pilotlar sıralamasında liderliği elinde tutuyor. Aynı puana sahip Thierry Neuville'in ikinci basamakta yer aldığı sıralamada 6 dünya şampiyonluğu bulunan Sebastien Ogier ise 37 puanla üçüncü durumda.

OGIER UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Meksika'da kazanan son isim olan Sebastian Ogier bu sene de kazanarak "kovboy" unvanını korumak istiyor.  2020 sezonunda yarış galibiyeti olmayan Fransız sporcu Meksika'da sezonun ilk zaferini kazanmak için gaza basacak.

GÖZLER GENÇ YILDIZIN ÜZERİNDE

İsveç Rallisi'ni 3'üncü sırada bitirerek, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde podyuma çıkan en genç pilot unvanını kazanan Kalle Rovanperä ise bu başarısını Meksika Rallisi'nde yinelemek istiyor.

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE

8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Şampiyonanın 10'uncu etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihleri arasında pilotları ağırlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ralli ŞampiyonasıMeksika
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