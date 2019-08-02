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Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım gösterisi İstanbul'da

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım gösterisi, yarın İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım gösterisi İstanbul'da

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım gösterisi, yarın İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:03
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım gösterisi İstanbul'da

AFYON - Off-road motor sporlarının en popüler organizasyonu MXGP, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği şampiyonanın tanıtımı yarın Total, misli.com, Monster Energy ve Yamaha sponsorluğunda İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak. Tanıtıma Dünya Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da katılacağı belirtildi. Dünyanın bir numaralı şovmeni ve Monster Energy sporcusu Rafal Pasierbek'in motosikleti ile gösteri de yapacağı etkinlik, 17.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek.

MOTOR SPORLARININ KALBİ EYLÜLDE AFYON'DA ATACAK

Dünyadaki off-road motor sporları arasındaki en popüler etkinlik olan MXGP, Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın dünya çapında tanıtımına da katkıda bulunacak. Şampiyona için Türkiye'ye gelecek 1500 kişilik yarışçı, takım, teknik ekipler ve görevliler etkinlik süresince Afyon'da konaklayacak. Binlerce MXGP hayranı, 8 Eylül'de Türkiye'de tatilini geçiren yabancı turistlerin ve halkın katılımı ile birlikte Afyon'da toplam 35 bin kişinin buluşması bekleniyor.

AKSİYON VE EĞLENCE BİR ARADA

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Total, misli.com, Monster Energy ve Yamaha'nın katkıları ile Afyon Motor Sporları Merkezi'nde şampiyona ile birlikte Spor ve Motosiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında; Fedon, Aleyna Tilki, Murat Boz konserleri, kamp alanı, mini golf, canlı langırt, mini ATV, zipline, tırmanma duvarı, çocuk etkinlikleri, çocuklar için motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, klasik araba - motosiklet sergisi, motosiklet gösterisi, sujeti-flyboard gösterisi ile spor federasyonlarının etkinlikleri ve ücretsiz aktiviteler yer alacak.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Motokros ŞampiyonasıTanıtımİstanbul
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