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Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin

Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin, ilk finalist oldu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 00:02
Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çaldı. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlendi.

Arjantin, 32'nci dakikada penaltı kazandı. Atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Alvarez, vuruşunu yaptıktan sonra kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada Lionel Messi, penaltı atışını gole çevirdi: 1-0. Bu golün 5 dakika sonrasında Arjantin farkı 2'ye çıkardı. Alvarez, orta alanda aldığı topla hızlı rakip kaleye hücum etti. Ceza sahasında Hırvatistan savunmasının iki kez müdahale ettiği top yeniden Alvarez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 2-0.

70'nci dakikada Arjantin farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Lionel Messi, çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen gerisinde Alvarez, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mavi-beyazlılar bu sonuçlar, 6'ncı kez finale yükselme başarısı gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıFutbolArjantinHırvatistan
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