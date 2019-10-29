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Driftte şampiyon İzmir'de belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu himayesinde ulusal statüde düzenlenen 2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi

Driftte şampiyon İzmir'de belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu himayesinde ulusal statüde düzenlenen 2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi

29 Ekim 2019 Salı 12:10
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Driftte şampiyon İzmir'de belli oldu

İZMİR - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu himayesinde ulusal statüde düzenlenen 2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarışa katılan 7 takım ve 26 sporcunun güçlü otomobilleri ile bol dumanlı mücadelelerinde puanları Letonya'dan Raivis Graudins verdi. Birbirinden ünlü yarışçıların nefes kesen mücadeleleri seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Alexandr Grinchuk ile Doğukan Manço arasındaki mücadele sonrasında birincilik Grinchuk'un olurken, Manço ikinciliği, İbrahim Yücebaş ise üçüncülüğü elde etti. Bu sonuçlarla birlikte gerçekleştirilen sezon finali ile şampiyonanın sürücüler klasmanında İbrahim Yücebaş şampiyonluğa ulaştı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası
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