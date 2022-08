Dries Mertens: Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum

İSTANBUL - Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, "Sol kanat, sağ kanat, forvet arkası, forvet olmak üzere çok farklı bölgelerde oynadım. Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum. Bol bol gol atmaya çalışıyorum" dedi.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı Dries Mertens, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçikalı oyuncu, birçok takımdan teklif almasına rağmen Galatasaray'ı tercih etme sebebini, "Galatasaray'ın en büyük kulüp olması. Diğer takımlarla alakalı konuşmaktan hoşlanmıyorum. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum" sözleriyle açıkladı.



Trabzonspor'da forma giyen ve bir dönem Napoli'de beraber oynadıkları Marek Hamsik ile konuştuğunu aktaran Mertens, "O da çok memnun. Buraya adapte olmaya çalıştığımı, ev bulmaya çalıştığımı biliyor" ifadelerini kullandı.



Galatasaray formasıyla atacağı ilk golden sonra yapacağı sevinç ile ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli oyuncu, "Dört gözle gol atmayı bekliyorum. Sonrasında nasıl sevineceğimi hep beraber göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.



"BOL BOL GOL ATMAYA ÇALIŞIYORUM"



Teknik direktör Okan Buruk ile oynayacağı pozisyon konusunda sık sık konuştuklarını aktaran 35 yaşındaki oyuncu, "Sol kanat, sağ kanat, forvet arkası, forvet olmak üzere çok farklı bölgelerde oynadım. Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum. Bol bol gol atmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"KENDİMİZİ ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLETECEĞİZ"



Şampiyonluk hedefiyle her geçen gün daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını aktaran Mertens, "2-3 haftadır buradayım. Geçen sezon 13'üncü bitirmiştik. Bir anda lider olarak başlamak, beklentiler dahilinde olmayabilir tabii ki. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Her geçen gün daha fazla çalışarak kendimizi şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz" dedi.



"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEYİ BİR GÖREV OLARAK ÜSTLENİYORUM"



Takımdaki genç oyuncular ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve onlara yardım ettiğini aktaran Dries Mertens, "Çok iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Taktik ve pozisyon konusunda onlara yardımda bulunuyorum. Ben oynamadığım zamanda dahi takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takımın bir parçası olduğum için de bunu bir görev olarak üstleniyorum" diye konuştu.



"MENEMEN ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"



İstanbul'u çok beğendiğini ve kendisi için bir ülkenin kültürünün çok önemli olduğunu aktaran Mertens şunları söyledi:



"Benim için kültür önemli. Gezmek, hoşuma gidiyor. İstanbul çok hoşuma gitti, biraz trafik problemi var. Menemen yedik, çok hoşumuza gitti. En zoru bence futbol. Önemli olan oyun tarafında kendimi geliştirmek ve faydalı olmak."



"3 MAÇTA 2 GOL, ÇOK İYİ BİR SONUÇ DEĞİL"



Ligin geride kalan bölümünde sergiledikleri ofansif performansı daha ileriye taşımaları gerektiğini belirten Mertens, "3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil. Ama diğer yandan bu 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp sonra hücumu düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor. Son maçtaki şanslarımız daha fazlaydı. Bunları gole çevirmemiz gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Birbirlerine alışması gerekiyor. Bunun uzun süreli bir proje olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Gözden kaçırmamalıyız. Önümüzdeki döneme daha pozitif bir şekilde çıkmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.