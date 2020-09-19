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Domagoj Vida kararsız!

İtalya Serie A ekibi Roma, Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida’yı transfer etmek istiyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelecek teklif karşısında kararsız.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:56
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Domagoj Vida kararsız!

Beşiktaş’ın yüksek maliyeti nedeniyle Vida’nın gidişine izin vermesine rağmen Vida, Beşiktaş’ta ve İstanbul’da mutlu olduğunu söyledi. İstanbul’da kendine ev de alan tecrübeli oyuncu için Roma 3 milyon Euro artı bonuslar olmak üzere 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida’nın tercihine bırakan İtalyan kulübü, Vida’nın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida’nın ise Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasından gelecek telifleri düşündüğü için 2 yıllık sözleşmesini tamamlamak ya da şartların oluşması durumda Roma ile de 2 yıllık sözleşmeye evet diyebileceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDomagoj VidaFutbolFutbolcuRomaTransfer
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