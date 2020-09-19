Domagoj Vida kararsız!

Beşiktaş’ın yüksek maliyeti nedeniyle Vida’nın gidişine izin vermesine rağmen Vida, Beşiktaş’ta ve İstanbul’da mutlu olduğunu söyledi. İstanbul’da kendine ev de alan tecrübeli oyuncu için Roma 3 milyon Euro artı bonuslar olmak üzere 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida’nın tercihine bırakan İtalyan kulübü, Vida’nın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida’nın ise Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasından gelecek telifleri düşündüğü için 2 yıllık sözleşmesini tamamlamak ya da şartların oluşması durumda Roma ile de 2 yıllık sözleşmeye evet diyebileceği öğrenildi.