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Diyarbakır’a gelecek İskoç taraftarlara uzman polislerden oluşan 200 kişilik özel ekip

A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır’da 16 Kasım’da İskoçya ile yapacağı maç öncesi kente gelmesi beklenen yaklaşık 1000 İskoç taraftar için İl Emniyet Müdürlüğü’nce yabancı dil bilgisi olan 200 uzman polisten oluşan özel ekip kuruldu. Gruplara ayrılacak ekip, kente gelişlerinden turistik alanlarda yapacakları ziyaretlere kadar İskoç taraftarlara eşlik edecek. Stadyumda da 5 ana gelişten elektronik biletle girecek taraftarlar için 3 arama noktası oluşturulacak. Ayrıca stadyumun çevresine İngilizce ve Türkçe yönlendirme tabelaları konulacak.

11 Kasım 2022 Cuma 10:47
Diyarbakır’a gelecek İskoç taraftarlara uzman polislerden oluşan 200 kişilik özel ekip

A Milli Futbol Takımı’nın ilk kez ağırlanacağı Diyarbakır’da milli maç heyecanı sürüyor. Diyarbakır Stadyumu’nda 16 Kasım'da İskoçya ile oynanacak hazırlık maçı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Tadilata 26 Ekim’de alınan 33 bin kişilik statta kırılan veya hasar gören 9 bin 500 koltuk yenilendi. Ayrıca localar, soyunma odaları ile yedek kulübelerini yenileme hazırlıkları ve zeminin de maça hazır hale getirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Yeni yüzüne kavuşacak stada UEFA tarafından verilecek lisans sonrası kentte artık uluslararası maçlara da ev sahipliği yapılmaya devam edilecek. Maç gününe kadar olan rezervasyonları dolan otelciler ve turizmciler, maç için kente gelecek yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

KAMERALARLA KONTROL EDİLECEK

İl Emniyet Müdürlüğü’nce de kente gelmesi beklenen yaklaşık 1000 İskoç taraftar için yabancı dil bilgisi olan yaklaşık 200 uzman polisten oluşan özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın koordinesinde yapılan toplantının ardından oluşturulan ekip, kente gelişleri ve turistik alanlarda yapacakları geziler sırasında taraftarlara eşlik edecek. Ayrıca ekipler, taraftarların gezi yapacağı başta tarihi Sur ilçesi olmak üzere birçok ilçede devriye görevi yapacak. Hazır kuvvet ekiplerinin de görev alacağı stadyum içinde ve dışındaki alanlar ise kameralarla kontrol edilecek. Elektronik bilet sistemi uygulanan maç için bileti bulunmayan taraftarlar, stadyum çevresinden uzaklaştırılacak. 5 ana gelişten taraftarların alınacağı stadyumda ayrıca 3 arama noktası sonrası giriş yapılacak.

Öte yandan 33 bin kişilik stadyumun çevresindeki yeşil alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca hazırlıkların sürdürüldüğü alanlarda ağaç bakımı ve çiçek dikimi yapıldı. Stat çevresine İngilizce ve Türkçe tabelalar da yerleştirildi. Ayrıca stadyum içinde sağlık odaları oluşturulurken, görev yapacak olan itfaiye ve sağlık personelinin sayısının artırılacağı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 11.11.2022 10:49
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıDiyarbakırTürkiyeIskoçyaFutbolTaraftarGüvenlikPolisEkip
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