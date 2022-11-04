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Diyarbakır'da milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım’da İskoçya ile Diyarbakır’da oynayacağı maç öncesi, Diyarbakır Stadı'nda hazırlıklar sürüyor. Millileri ilk kez ağırlayacak olan kentte, otellerin maç gününe kadar rezervasyonları dolarken, 33 bin kişilik stadın kırılan ve hasar gören koltukları yenilendi. Localar, soyunma odaları ve yedek kulübelerinin de yenileneceği statta, zeminin de maça hazır hale getirilmesi ve UEFA tarafından verilecek lisansın ardından Diyarbakır, artık uluslararası maçlara ev sahipliği yapabilecek. 

04 Kasım 2022 Cuma 10:43
Diyarbakır'da milli maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı’nı ilk kez ağırlayacak olan Diyarbakır’ı milli maç heyecanı sardı. Diyarbakır Stadı'nda 16 Kasım'da İskoçya ile oynanacak hazırlık maçı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 33 bin kişilik stat, 26 Ekim’de tadilata alınırken, kırılan ve hasar gören 9 bin 500 koltuk sökülerek yenilendi. Localar, soyunma odaları ve yedek kulübelerinin yenileme çalışmaları ve zeminin de maça hazır hale getirilmesi için ise çalışmalar hızlandı. Çalışmanın ardından stat, yeni yüzüne kavuşacak ve UEFA tarafından verilecek lisans sonrası kent artık uluslararası maçlara ev sahipliği yapabilecek. Öte yandan kentte ise otellerin maç gününe kadar olan rezervasyonları doldu. Turizmciler de maç için kente gelecek yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

‘OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ’

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Başkanı Kadri Varçin, milli maç nedeniyle otellerin dolduğunu belirterek, "Bizim otelde de 16 Kasım’a kadar yerlerimiz dolu. Hem turlarımızın etkisi var hem de İskoçyalı turistlerin Diyarbakır’a akın etmesi de bekleniyor. Diyarbakır’da tarihi surların tanıtılması aynı zamanda oteller ve esnafın bir nebze de olsa rahatlamasına neden olacak bir maç. Şu an yüzde 100 doluluk oranı var. Diyarbakır’da maça yaklaşık 1500 yabancı turist bekleniyor. Sadece İskoçyalı değil Türkiye’nin her tarafından yerli misafirlerimiz de var" dedi.

Kentteki bir otelin genel müdürü Sercan Altun ise maçın duyulmasından bu yana gelen taleplerin çok fazla olduğunu belirterek, "14, 15 ve 16 Kasım geceleri yüzde yüz doluluk oranı var. Diyarbakır olarak heyecanlıyız. Milli takıma ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sabırsızlıkla o günü bekliyoruz. Şu andan itibaren doluluk oranımızı yüzde 100 tamamladık. Herkeste bir bayram havası var. Talepler oldukça yüksek. Bütün oteller dolmak üzere" diye konuştu. 

STADYUM ÇEVRESİNDE PEYZAJ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir belediyesi de stadın çevresinde hazırlıklarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Gülay Kutlu, 16 Kasım için hazırlıklarının hızla devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Stadyum çevresi ve yollarında peyzaj düzenleme, bakım, temizlik, budama, toprak dolgusu ve çimlendirme çalışmamız gerçekleştirmektedir. Bir hafta önce başlayan çalışmalarda 45 bin metrekarelik alanda yabancı ot budaması yaparak, zemine estetik bir görüntü kazandırmaya çalıştık. Altyapı çalışmalarında da mevcut sulama tesisatlarını onardık. Ekiplerimiz bu alanda hafriyat ve toprak dolgusu çalışmaları yaptı. Çimlendirme çalışmamız devam ediyor. Çalışmaları sadece stadyum çevresiyle sınırlı tutmadık. Stadyuma ulaşan yollarda da çalışmalar yaptık. Stadyum içerisi ve çevresinde yaklaşık 700 ağacın aynı zamanda orta refüj ve kavşaklarda bulunan çalıların budama işlemlerini yaptık. 15 bin metrekarede ise çimlendirme çalışması yaptık. 16 Kasım’a kadar stadyuma ulaşan yollar ve refüj ile kavşaklarda kendi üretimimiz olan 60 bin kışlık mevsim çiçek dikimi gerçekleştireceğiz. Farklı tür ağaçlar ve çalılarla da estetik bir görünüm oluşturacağız. Çok heyecanlıyız. Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıDiyarbakırSahaStadMaçFutbol
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